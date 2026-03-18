Wykres dnia: EURUSD czeka na decyzję Rezerwy Federalnej 🔍

Eurodolar notuje dziś niewielkie cofnięcie, które przychodzi po skoku pary z okolic 1.135 do 1.152 - dzień może okazać się dla pary kluczowy, ponieważ poznamy dziś decyzję i nowe projekcje Fed. Bazowy scenariusz przed marcowym posiedzeniem FOMC zakłada brak zmiany stóp procentowych oraz utrzymanie przez Fed ostrożnego, wyczekującego podejścia w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie.
- Najważniejszym elementem posiedzenia nie będzie sama decyzja, lecz nowe projekcje stóp procentowych. W tzw. dot placie może pojawić się przesunięcie w stronę bardziej jastrzębiej ścieżki, co byłoby czynnikiem wspierającym dolara i wywierającym presję spadkową na EURUSD. Część członków FOMC najprawdopodobniej ograniczy skalę wcześniej oczekiwanych obniżek.
- W efekcie mediana oczekiwań znajduje się na granicy zmiany, a Komitet może być niemal równo podzielony. Scenariusz, w którym połowa członków nie widzi już przestrzeni do cięć, a część zaczyna dopuszczać podwyżki, wzmacniałby relatywną przewagę stóp w USA i sprzyjał umocnieniu dolara względem euro.
- W bardziej jastrzębim wariancie, jeśli kolejne osoby przesuną projekcje w stronę podwyżki, rynek może zareagować dalszym spadkiem EURUSD. Z kolei nawet wariant relatywnie gołębi, ale z podniesioną ścieżką stóp, ogranicza potencjał do wyraźnego odbicia pary.
- Kluczowa zmiana polega na odsuwaniu w czasie i ograniczaniu skali cięć, co oznacza, że różnica w polityce monetarnej Fed vs EBC może pozostać korzystna dla dolara przez dłuższy czas.
- Tłem pozostaje uporczywie podwyższona inflacja bazowa w USA, co wspiera scenariusz dłuższego utrzymania restrykcyjnych stóp. To z kolei ogranicza przestrzeń do trwałego osłabienia dolara.
- Słabsze dane z rynku pracy mogą chwilowo wspierać bardziej gołębie oczekiwania i działać w kierunku odbicia EURUSD, jednak bez wyraźnej zmiany trendu inflacyjnego ich wpływ pozostaje ograniczony.
- Rynek będzie szczególnie wyczulony na to, czy w komunikacji pojawi się wątek potencjalnych podwyżek. Nawet niewielki wzrost liczby członków wskazujących taki scenariusz mógłby wywołać umocnienie USD.
- W ostatnich dniach wyceny rynkowe przesunęły się w stronę mniej łagodnego scenariusza – obecnie zakładana jest tylko jedna obniżka w tym roku i jedna w kolejnym. To już częściowo wspiera dolara, ale dalsze przesunięcie oczekiwań mogłoby pogłębić ten efekt.
Bazowy scenariusz zakłada podział w Fed: część bez cięć, umiarkowani przesuwający się w stronę pauzy i gołębie ograniczające się do jednej obniżki pod koniec roku. Najbardziej jastrzębi członkowie pozostają przy scenariuszu podwyżki, co podtrzymuje ryzyko dalszej presji spadkowej na EURUSD. W rezultacie, nawet przy braku zmiany stóp, marcowe posiedzenie może istotnie wpłynąć na kierunek EURUSD poprzez zmianę oczekiwań co do ścieżki polityki monetarnej Fed. Jeśli rynek upewni się w takim scenariuszu, możemy zobaczyć prawdopdoobnie spadkową reakcją na parze, ale jeśli pojawią się gołębie głosy - zwłaszcza Powella, niewykluczone, że para jeszcze dziś wróci powyżej 1.16.
EURUSD (interwał D1)
Źródło: xStation5
