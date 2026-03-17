📌Ropa wróci poniżej 100 USD?

Kontrakty na ropę Brent (OIL) cofają się dziś do 101 USD za baryłkę, sygnalizując rosnące nadzieje rynku na stopniową deeskalację wojny Izraela i USA z Iranem. Wydaje się, że częstotliwość ataków z obu państwa może zacząć spadać, co rynek odczyta jako miejsce do zawieszenia broni dla Teheranu. Komentarze izraelskich źródeł sugerują, że Iran już teraz prowadzi rozmowy mające doprowadzić do końca wojny. Co prawda nie jest możliwa ich weryfikacja, ale inwestorzy nie dają dużych szans temu, że Iran będzie chciał toczyc wojnę nawet po tym jak Izrael i USA zaprzestaną ataków.
- Według szacunków Bloomberga, by doprowadzić do poważncych zakłóceń gospodarki, Cieśnina musiałaby być zamnięta przez ok. 2 miesiące. Rynki wciąż mają powody, by wierzyć, że uda się otworzyć ją szybciej.
- Zatoka Perska odpowiada za ok. 20% światowego rynku ropy i gazu z czego ok. 20% trafia na rynku rozwinięte. Większość państw azjatyckich, zależnych od importu posiada zapasy na wiele miesięcy lub ma dostęp do rosyjskiej ropy i gazu. Najbardziej narażona wydaje się Europa.
OIL (interwał H1)
Kontrakt na ropę stopniowo się ochładza, a zestawiajac wzrost cen z RSI możemy zaobserwować potencjalnie niedźwiedzią dywergencję. Jeśli cena spadnie poniżej 100 USD pierwsze istotne wsparcie widzimy w pobliżu 96 USD za baryłkę (reakcje cenowe).
Źródło: xStation5
Szacunki think tanku ISW wskazują na wyczerpujący się potencjał rakietowy Iranu. Według komentarzy amerykańskiej armii potencjał floty i lotnictwa a także baza przemysłowa w dużym stopniu właściwie już nie istnieje po blisko 20 000 atakach w różne cele na terytorium kraju ze strony USA i Izraela, co redukuje szanse na wolę dalszej walki. Źródło: ISW
Podsumowanie dnia: S&P 500 najniżej od listopada, wyprzedaż złota, dolar króluje (20.03.2026)
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (20.03.2026)
Przegląd rynkowy: Giełdy w Europie próbują odrabiać straty. Ropa blisko 110 USD!
Komentarz walutowy: Co dalej z polskim złotym?
