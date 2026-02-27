Wykres Dnia: EURUSD w konsolidacji przed danymi makro z Europy i USA

Para EUR/USD obecnie znajduje się w okolicach 1,1793. Rynek wykazuje umiarkowaną zmienność, reagując na najnowsze dane makro z Europy oraz odczyty PPI z USA. Kurs pozostaje w konsolidacji, ponieważ impulsy płynące z danych inflacyjnych i sygnałów dotyczących polityki monetarnej są zbyt ograniczone, by wywołać zdecydowane wybicie. Inwestorzy pozostają ostrożni, obserwując zarówno nastroje risk-off, jak i oczekiwania wobec dalszych decyzji EBC i Fed.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dziś kurs EUR/USD?

Dane inflacyjne i PKB w Europie

Dziś poznaliśmy wstępne odczyty inflacji konsumenckiej z Francji i Hiszpanii. We Francji CPI wzrosło w lutym m/m o 0,7% i r/r o 1,0%, a HICP odpowiednio 0,8% m/m i 1,1% r/r, powyżej prognoz, co sugeruje lekkie przyspieszenie presji cenowej. Hiszpania odnotowała CPI r/r 2,3% i HICP r/r 2,5%, także powyżej oczekiwań. Jednocześnie PKB Francji za IV kw. wyniósł 0,2% k/k, a wydatki konsumentów wzrosły o 0,5% m/m, co potwierdza stabilny, choć umiarkowany wzrost gospodarczy.

W Niemczech rynek oczekuje publikacji oficjalnych odczytów HICP i CPI o 14:00 CET. Wcześniejsze dane z poszczególnych landów sugerują lekkie spowolnienie presji cenowej, a roczna inflacja pozostaje blisko 2,1% r/r, co utrzymuje euro w strefie umiarkowanego wsparcia przed ewentualną reakcją EBC.

PPI i sytuacja w USA

O godzinie 14:30 CET zostanie opublikowany amerykański Producer Price Index (PPI). Prognozy wskazują na spowolnienie tempa wzrostu do +0,3% m/m po poprzednim +0,5%, a roczna dynamika ma wynieść około +2,6% r/r. Jeśli odczyty będą zgodne z prognozami lub niższe, dolar może się osłabić, wspierając EUR/USD; wyższe dane mogą działać odwrotnie.

Sentyment risk-off i reakcje rynkowe

Pomimo umiarkowanego wzrostu euro wobec dolara, rynki pozostają ostrożne przed publikacją kluczowych danych z Niemiec i USA. Para EUR/USD oscyluje w konsolidacji wokół 1,1793, a krótkoterminowe wahania pozostają ograniczone.

Oczekiwania wobec Fed i EBC

Rynki liczą na relatywną niezależność nowego szefa Fed, spodziewając się, że nie dojdzie do gwałtownego obniżania stóp procentowych. To daje dolarowi pewną siłę, ale ogranicza nagłe ruchy na rynku, w tym gwałtowne umocnienie USD wobec euro. Z kolei stabilne dane inflacyjne i PKB w Europie sugerują, że EBC będzie nadal utrzymywał ostrożne podejście do zmian stóp procentowych.