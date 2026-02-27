Puls GPW: Byki łapią oddech przed finałem lutego

Warszawska giełda ma dziś spokojny, lekko wzrostowy dzień, który wygląda bardziej jak sesja oddechu po mocnych tygodniach niż początek nowego ruchu trendowego. Główne indeksy poruszają się w wąskim przedziale wahań, a inwestorzy raczej pilnują wypracowanych poziomów, niż agresywnie podbijają ceny. Na godzinę 13:00 WIG20 rośnie 0,1%, szeroki indeks zwyżkuje o 0,2%. Zdecydowanie lepiej radzą sobie średnie i małe spółki. mWig40 rośnie o 0,5%, a sWig80 o 0,6%.
W centrum uwagi pozostają dane z gospodarki. Wskaźnik Rynku Pracy w lutym wyraźnie wzrósł, co może świadczyć o utrzymującej się odporności rynku zatrudnienia. Jednocześnie pojawiają się sygnały o rosnącej liczbie zwolnień, które w kolejnych miesiącach mogą przełożyć się na wzrost bezrobocia. Taka mieszanka informacji sprawia, że perspektywy dla konsumpcji pozostają niejednoznaczne. Z jednej strony wciąż widoczne są solidne fundamenty popytu wewnętrznego, z drugiej rośnie ryzyko pogorszenia nastrojów gospodarstw domowych.
Ważnym elementem układanki są również zapowiadane wysokie nakłady na projekty zbrojeniowe, mobilność oraz odporność gospodarki w ramach programu SAFE. Skala planowanych inwestycji liczona w dziesiątkach miliardów złotych może w dłuższym horyzoncie stać się istotnym wsparciem dla przemysłu, infrastruktury oraz firm technologicznych. Dla rynku akcji oznacza to potencjał poprawy perspektyw w wybranych segmentach, zwłaszcza tych powiązanych z realizacją dużych kontraktów publicznych.
Podczas dzisiejszej sesji kontrakt W20 notuje relatywnie silny wzrost. Notowania kontraktu pozostają w konsolidacji i mimo wszystko poruszają się w wąskim zakresie wahań cenowych. Do przebicia poziomy 3500 pkt. Byki potrzebują silniejszych impulsów, które mogą otrzymać w pierwszych tygodniach marca. Rynki będą wyczekiwały decyzji rrp w sprawie stóp procentowych, a ich obniżka może dać potrzebne paliwo do trendu wzrostowego.
Kruk(KRU.PL) planuje w 2026 roku przeznaczyć na inwestycje w portfele wierzytelności od 2,4 do 2,8 mld zł, utrzymując wysoki poziom nakładów na rozwój biznesu. Spółka zapowiada jednocześnie większą aktywność na rynku hiszpańskim, który ma być jednym z kluczowych kierunków dalszej ekspansji.
Dekpol(DEK.PL) szacuje, że w 2025 roku osiągnął około 1,84 mld zł przychodów oraz około 104 mln zł zysku netto, co byłoby pierwszym rokiem z wynikiem przekraczającym 100 mln zł. EBITDA wyniosła około 173 mln zł, a wartość portfela zamówień przekroczyła 2,3 mld zł, przy backlogu na poziomie około 0,85 mld zł na koniec roku.
Budimex(BDX.PL) chce rozszerzyć swoje oferowane portfolio o projekty związane z budową hubów data center i jest gotowy do realizacji tego typu inwestycji. Spółka liczy na współpracę z dużym, międzynarodowym partnerem technologicznym i analizuje potencjalne lokalizacje, widząc rosnące zapotrzebowanie rynku na centra danych.
