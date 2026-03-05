PULS GPW: Spokojna sesja na niespokojnym rynku

Czwartkowa sesja w Europie przebiega w mieszanym, jednak stosunkowo spokojnym nastroju. Inwestorzy zaczęli w sposób bardziej wyważony i chłodny wyceniać potencjalne zyski i straty dla podmiotów gospodarczych w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Coraz więcej pytań pojawia się także w kontekście polityki banków centralnych wobec nowego kryzysu, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Warszawska giełda radzi sobie umiarkowanie dobrze, kontrakty na główny indeks GPW rosną o ok. 0,5%.

Na indeksie WIG20 najlepiej radzą sobie dziś Orlen i Budimex, notując wzrosty powyżej 1,5%. Spadki kontynuuje KGHM.

Prezes NBP, Adam Glapiński, ponownie znajduje się w centrum uwagi. Szef polskiego banku centralnego zaskoczył wczoraj rynek, ogłaszając, że Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe.

Prezes NBP zajął też stanowisko wobec nabierającego rozpędu programu zbrojeń oraz mechanizmu finansowania „SAFE”. Prezydent Karol Nawrocki prowadził rozmowy z prezesem NBP w sprawie utworzenia i realizacji krajowej alternatywy wobec SAFE. Prezes Adam Glapiński wykluczył jednak wykorzystanie rezerw banku centralnego na potrzeby finansowania programów wydatków rządowych, w tym zbrojeniowych.

Dane makroekonomiczne:

O godzinie 13:30 czasu polskiego zostaną opublikowane „minutki” EBC, które mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat dalszego kierunku polityki monetarnej w strefie euro.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Kupujący na chwilę obecną skutecznie obronili poziom 3270, jednak popyt w dalszym ciągu ma problem z powrotem do kanału wzrostowego, w którym indeks utrzymywał się między grudniem a lutym.

Wiadomości ze spółek: