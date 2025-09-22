Wykres dnia: GOLD (22.09.2025)

GOLD na początku tygodnia utrzymuje wyraźny trend wzrostowy, po tym jak dolar wyhamował swoje odbicie po decyzji FED. Notowania osiągnęły historyczne maksimum powyżej 3 700 USD za uncję, korzystając z oczekiwanej serii obniżek stóp procentowych w USA i narastającej niepewności makroekonomicznej w kluczowych światowych gospodarkach. Dodatkowo, rentowności długoterminowych obligacji w USA, Wielkiej Brytanii i Francji rosną, co skłania inwestorów do zwiększania ekspozycji na bezpieczne aktywa. Centralne banki przyspieszają ekspansję bilansową, a zapasy ETF-ów złota są najwyższe od końca 2022 roku. Sezonowo wrzesień i październik sprzyjają dynamicznym ruchom na rynku złota, szczególnie gdy po decyzji Fed pojawiają się realizacje zysków.
GOLD jak i SILVER są dzisiaj jednymi z najlepiej radzących sobie surowców przyćmiewając skalą wzrostów OIL.WTI oraz NATGAS, które zazwyczaj charakteryzują się większą zmiennością w ujęciu intraday, bazując na danych historycznych.
Kontrakt na złoto (GOLD) wybija się dzisiaj na nowe historyczne szczyty i utrzymuje dynamiczny, długoterminowy trend wzrostowy na instrumencie. Najważniejszym punktem wsparcia pozostaje cały czas 50-dniowa EMA (niebieska krzywa na wykresie poniżej), która od kwietnia tego roku wielokrotnie stanowiła punkt aktywizacji popytu dotychczasowego trendu, po czym GOLD powracał do wzrostów. Do momentu aż instrument utrzymuje się powyżej tej bariery ogólny trend pozostaje niezmieniony.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.