Wykres dnia: GOLD (22.10.2025)

Najważniejsze wnioski Złoto kontynuuje spadki mimo prób kupowania dołka na początku sesji.

Kontrakty terminowe straciły ponad 6,5% w ciągu zaledwie 24 godzin po osiągnięciu nowych rekordowych poziomów.

Realizacja zysków i poprawa nastrojów rynkowych nasilają presję spadkową.

Kontrakty terminowe na złoto przedłużają swój rekordowy spadek o kolejne 0,3%, zniżkując do około 4090-4110 USD za uncję, pomimo próby “kupowania dołka” na początku sesji. Obawy o przewartościowanie oraz nowa fala realizacji zysków wzmocniły odpływy kapitału z bezpiecznych przystani w obliczu łagodniejących napięć geopolitycznych i skupienia inwestorów na wynikach na Wall Street. Złoto kontynuowało rekordową wyprzedaż od początku sesji, choć spadki zatrzymały się przed osiągnięciem 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA30, jasnofioletowa), gdy inwestorzy kupowali spadki. RSI pozostawał w strefie wykupienia (powyżej 70) od początku września do wczoraj. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj rynek złota? Realizacja zysków i wykupienie rynku: Od połowy sierpnia złoto weszło w dynamiczny trend wzrostowy, zyskując ok. 30% na przestrzeni zaledwie dwóch miesięcy i prawie 60% od początku roku. Euforia wypchnęła techniczne wskaźniki jak m.in. 14-dniowy RSI w obszar wykupienia, w efekcie czego wielu inwestorów przeszło do realizacji zysków, a aktywowane zlecenia zabezpieczające wzmocniły korektę.

Poprawa nastrojów rynkowych i wzrost apetytu na ryzyko: Najnowsza fala optymizmu w kwestii negocjacji handlowych na linii USA-Chiny czy USA-Indie, wraz z lekkim złagodzeniem napięć geopolitycznych, zmniejszyła popyt na bezpieczne aktywa. Dodatkowo rynki wydają się grać na zbliżający się koniec zamknięcia rządu w USA, licząc na efekt presji, jaką na obie partie wywierają nadchodzące terminy wypłat dla pracowników federalnych. W miarę powrotu apetytu na ryzyko inwestorzy zaczęli na nowo alokować kapitał w akcje i aktywa o wyższej stopie zwrotu, zmniejszając bieżący popyt na złoto i przyczyniając się do ostrej korekty cen. Podobna dynamika jest widoczna dzisiaj również na typowo “bezpiecznych walutach” jak USD, JPY i CHF.

Upłynnianie długich pozycji na rynku futures: Rekordowe wolumeny obrotu kontraktami na złoto, w połączeniu ze spadającym open interest, sugerują, że za ostatnie spadki odpowiadają w dużej mierze zamknięcia pozycji długich, a niekoniecznie otwieranie krótkich. Duży udział może mieć również rebalansowanie portfeli dużych inwestorów instytucjonalnych.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.