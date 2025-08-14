Wykres dnia - JP225 (14.08.2025)

Kontrakt na japoński benchmark akcji Nikkei (JP225) ma za sobą bardzo silną, wzrostową passę. W jej trakcie indeks Nikkei wzrósł do historycznych szczytów, przebijając 43 tys. punktów pierwszy raz w historii i kontynuował wspinaczkę w kolejnych, ostatnich sesjach. Wzrosty indeksu do pewnego czasu ograniczały mieszane sentymenty wokół japońskich 'bluechipów' i akcji producentów samochodów. Dziś jednak inwestorzy znów optymistycznie patrzą na relacje handlowe z USA, w sprzyjającym środowisku makro, a firmy z Japonii prezentują solidne wyniki finansowe.

Także potencjalne obniżki stóp w USA mogłyby być pozytywnym impulsem dla japońskich przedsiębiorstw. Do wzrostów w Japonii najmocniej dokłada się technologiczny wehikuł Softbank, Sony Group oraz półprzewodnikowe firmy Advantest i Renesas Electronics.

Po wynikach mocno wzrosły walory producenta opon premium Yokohama Rubber i firmy obuwniczej Asics Realnym ryzykiem dla eksporterów wydaje się wciąż umocnienie jena, które wydaje się całkiem prawdopodobne, jeśli w USA miałoby dojść do serii obniżek stóp. Jednak jeśli popyt na japońskie towary utrzyma się lub wzrośnie - efekt fx może być dobrze równoważony zamówieniami. Wykres JP225 (D1) Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dziś widzimy, że nastroje stabilizują się i przychodzi realizacja zysków. Indeks traci ponad -1% i cofa się do rekordowych poziomów z 2024 roku. Zmienność JP225 może rosnąć wobec publikacji istotnych danych makro z USA w tym tygodniu (PPI, sprzedaż detaliczna). Wskaźni (RSI) indeksu Nikkei wzrósł powyżej 70 punktów (przegrzanie rynku), po czym spadł i dziś wynosi niespełna 65. Dokładnie 24 lipca RSI znalazł się na podobnym poziomie ponad 70 punktów, po czym w kolejnych czterech sesjach spadał. Oczywiście podobieństwo do przeszłości nie jest żadną gwarancją powtórki takiego wariantu w przyszłości. Źródło: xStation Wykres JP225 (H1) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.