Wykres dnia - Niepewność podbija ceny ropy Brent (24.03.2026)

Napięcie geopolityczne: Ropa pozostaje zmienna, a rynek balansuje między 5-dniowym ultimatum Trumpa a trwającymi atakami Izraela i odwetem Iranu.
Kluczowe wsparcie: Brent skutecznie obroniła poziom 95 USD, co utrzymuje szeroki trend wzrostowy z 2026 roku pomimo ostatnich 10-procentowych wahań.
Sygnał rynkowy: Utrzymujące się backwardation świadczy o niskiej podaży, jednak spadek spreadów o 1–2 USD byłby sygnałem trwałego odwrócenia trendu.
Ropa Brent ograniczyła spadki podczas wczorajszej sesji, mimo że wcześniejszy ruch wyniósł około -10%, co na tym rynku zdarza się niezwykle rzadko. Gwałtowna przecena nastąpiła po informacjach przekazanych przez Donalda Trumpa, według których negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem trwają i umowa ma zostać podpisana w najbliższym czasie. Trump odwołał planowany atak na infrastrukturę energetyczną i dał Iranowi 5 dni na sfinalizowanie rozmów. Choć Teheran oficjalnie zaprzeczył, jakoby jakiekolwiek negocjacje miały miejsce, obecna dynamika zdarzeń zaczyna przypominać ubiegłoroczne negocjacje celne z Chinami.
Czy negocjacje pokojowe mają miejsce?
Mimo że Donald Trump wstrzymał amerykańskie uderzenia na kluczowe obiekty energetyczne, w nocy w dalszym ciągu trwały naloty – prowadzone głównie przez Izrael – które koncentrowały się na infrastrukturze gazowej. Iran odpowiedział atakami odwetowymi wycelowanymi w Izrael oraz inne państwa regionu, w tym Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie. „Wall Street Journal” donosi, że kraje Zatoki Perskiej rozważają większe zaangażowanie w konflikt. Arabia Saudyjska udostępniła Amerykanom swoje bazy lotnicze do prowadzenia operacji i rozważa bezpośrednie użycie własnych sił zbrojnych. Z kolei ZEA podejmują działania mające na celu uderzenie w finanse i gospodarkę Iranu.
Choć oficjalne komunikaty Iranu odrzucają narrację o rozmowach, doniesienia medialne sugerują, że negocjacje są prowadzone tzw. tylnymi furtkami, a Pakistan zgłosił gotowość do pełnienia roli mediatora. Istnieje ryzyko, że Donald Trump zbyt optymistycznie ocenia sygnały o chęci deeskalacji, które mogą płynąć jedynie od jednej z irańskich frakcji, podczas gdy kręgi silniej związane z reżimem nie dążą do pokoju. Sytuacja przypomina wydarzenia z 2025 roku, gdy Trump ogłosił przełom w relacjach z Chinami po wzajemnym podniesieniu ceł powyżej 100%. Mimo początkowych zaprzeczeń Pekinu, dwa tygodnie później podpisano porozumienie obniżające stawki do 30%. Obecnie Iran żąda pełnego zniesienia sankcji, zadośćuczynienia finansowego oraz wycofania sił USA z regionu, podczas gdy Waszyngton domaga się całkowitego zawieszenia programu nuklearnego.
Sytuacja na rynku
Cena ropy Brent oscyluje dziś wokół 100 USD za baryłkę na kontrakcie majowym, podczas gdy kontrakt kwietniowy wyceniany jest wyraźnie powyżej tego poziomu. Po wczorajszym wyhamowaniu wyprzedaży dzisiejsze wzrosty pozostają ograniczone. Biorąc pod uwagę wyznaczony przez USA pięciodniowy termin, zmienność może ulec przejściowemu zmniejszeniu, choć należy pamiętać, że Izrael nie wycofał się z operacji militarnych przeciwko Iranowi.
Na wykresie obserwujemy utrzymanie kluczowego wsparcia przy poziomie 95 USD za baryłkę, który pokrywa się ze zniesieniem 38,2%. Poziom ten był już wcześniej miejscem istotnych reakcji cenowych. Na ten moment linia trendu wzrostowego, wyznaczona po dołkach z końca lutego oraz z 10 stycznia, pozostaje nienaruszona.
Krzywa terminowa pozostaje w wyraźnym backwardation, a spready kalendarzowe do końca roku utrzymują się na wysokich poziomach (choć niższych niż w ekstremalnym 2022 roku). Sygnałem faktycznego przesilenia i możliwych głębszych spadków w nadchodzących tygodniach byłoby obniżenie spreadów o około 1–2 dolary. Warto odnotować, że ceny terminowe na początek 2027 roku znajdują się powyżej 80 USD za baryłkę, co jest poziomem znacznie wyższym niż przed wybuchem konfliktu.
Źródło: Bloomberg Finance LP
