Wykres dnia - NZDUSD (20.08.2025)

Zgodnie z oczekiwaniami, Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) obniżył główną stopę procentową (OCR) o 25 punktów bazowych, do poziomu 3%. Władze monetarne zaprezentowały również zaktualizowaną ścieżkę stóp, z której wynika, że do marca 2026 roku OCR może spaść do 2,5%. Oznacza to, że w obecnym cyklu cięć rynek powinien liczyć się jeszcze z dwiema redukcjami po 25 pb. Decyzja nie była jednomyślna. Komitet Polityki Pieniężnej stosunkiem głosów 4 do 2 opowiedział się za obniżką o 25 pb, przy czym alternatywą rozważaną przez mniejszość była mocniejsza redukcja aż o 50 pb.

Na rynku walutowym reakcja była szybka. Dolar nowozelandzki wyraźnie osłabił się po decyzji RBNZ, podczas gdy giełda w Wellington zanotowała silne odbicie, a główny indeks zyskał ponad 1,5%.

W tle decyzji pozostają dane o inflacji. W ujęciu rocznym, do końca II kwartału, wskaźnik CPI wyniósł 2,7%. Bank Rezerw przewiduje, że w III kwartale inflacja wzrośnie jeszcze przejściowo do 3%, by w perspektywie roku powrócić w okolice 2%.

Cięcie stóp spotkało się z aprobatą ze strony rządu. Minister finansów Nicola Willis podkreśliła, że niższe koszty finansowania sprzyjają ekspansji firm, wspierają aktywność w sektorze budowlanym, tworzą miejsca pracy i zwiększają dochody gospodarstw domowych. NZDUSD (D1 interwał) 'Kiwi' znajduje się dziś pod presją; para NZDUSD spada do najniższych poziomów od początku kwietnia przy 0,582. W ostatnich dniach osunęła się poniżej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia).

