Wykres dnia: OIL (18.08.2025)

Ropa próbowała nadrobić głęboki spadek z początku sesji azjatyckiej, jednak wraz ze startem handlu w Europie oraz napływem pierwszych komentarzy Trumpa po lądowaniu Zelenskiego w Waszyngtonie sprzedający ponownie starają się utrwalić trend spadkowy na cenach kluczowego surowca energetycznego.

Powrót spadków na ropie to głównie zasługa względnie ciepłego przyjęcia Putina przez Trumpa na Alasce. W oczekiwaniu na szczyt rynek zareagował delikatnym odbiciem w reakcji na potencjalne sankcje, jakie Biały Dom mógł nałożyć na rosyjską ropę, gdyby rozmowy okazały się fiaskiem. W grze były sankcje na dwóch największych eksporterów rosyjskiej ropy (Rosneft oraz Lukoil) oraz nowe cła na importerów surowca.

Do eskalacji jednak nie doszło, a ogłoszone produktywnym spotkanie zdjęło presję z kluczowego strumienia dochodów Kremla. Trump nie tylko nie nałożył dodatkowych sankcji na Rosję, ale również odstąpił od pomysłu dodatkowych ceł na importujące rosyjską ropę Chiny. Dla rynku ruch ten łagodzi obawy o potencjalnie większą destabilizację globalnego handlu, biorąc pod uwagę ostatnią nagłą podwyżkę ceł na Indie (do 50%), zwłaszcza że wzięcie Chin na celownik byłoby jednoznaczne ze złamaniem ogłoszonego niedawno 90-dniowego wydłużenia pokoju handlowego.

Utrzymanie się trendu będzie w dużej mierze zależne od wyniku dzisiejszych rozmów między Trumpem a Zelenskim. Prezydent USA już zakomunikował, że “Krymu i NATO nie ma na stole dla Ukrainy”, co spotkało się z aplauzem rosyjskiego negocjatora Kirilla Dmitrieva, jednocześnie ustawiając sufit dla oczekiwań Zelenskiego.

Niemniej prezydent Ukrainy wielokrotnie podkreślał, że nie może zgodzić się na koncesje terytorialne, a Trump wydaje się złagodził swoje podejście, komentując, że “Zelenski, jeśli chce, może walczyć dalej”. Brak przełomu po dzisiejszych rozmowach przy jednoczesnym wycofywania się Trumpa z sankcji na Rosję powinien jednak podtrzymać trend spadkowy na ropie, co suma summarum i tak zaszkodzi finansom Kremla.

OIL przedłuża spadki o kolejne 0,75% pomimo próby zawrócenia kursu podczas sesji azjatyckiej. Momentum kupujących było jednak wciaż dalekie od obiecującego, wraz z tym jak kontrakt handluje od 11 dni poniżej krótszej EMA30 (jasny fiolet). Kluczowym dla dalszych spadków będzie test wsparcia w okolicach 63.40. Źródło: xStation5