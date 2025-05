Wykres Dnia - OIL.WTI (06.05.2025)

Ropa West Texas Intermediate (OIL.WTI) odbiła się o 1,5% do 58,19 USD we wtorek, po poniedziałkowym 2% spadku do najniższego poziomu od lutego 2021 roku.

Zwrot OPEC+ napędza gwałtowny spadek cen

OPEC+ zaskoczył niedawno rynki, ogłaszając zwiększenie wydobycia o 411 000 baryłek dziennie na czerwiec, prawie trzykrotnie więcej niż planowano, co stanowi drugi z rzędu miesiąc przyspieszonego zwiększania produkcji. Ta zmiana z obrony cen na zalewanie rynku spowodowała spadek cen ropy o ponad 20% od kwietnia, kiedy to zapowiedzi prezydenta Trumpa dotyczące ceł pogłębiły obawy o globalną gospodarkę.

Prognozy stają się pesymistyczne

Barclays obniżył swoją prognozę ceny ropy Brent na 2025 rok do 70 USD za baryłkę, podczas gdy Standard Chartered obciął swoją prognozę o 16 USD do 61 USD. Goldman Sachs i JPMorgan również obniżyły swoje oczekiwania w obliczu obaw o recesję.

Cenowa ulga dla kierowców

Patrick De Haan z GasBuddy przewiduje, że średnia cena benzyny w USA spadnie poniżej 3 USD za galon wraz z zakończeniem prac konserwacyjnych rafinerii, co potencjalnie zwiększy siłę nabywczą konsumentów.

Giganci naftowi utrzymują kurs

Pomimo zawirowań na rynku, główne koncerny naftowe utrzymują strategie wzrostu, przy czym Exxon celuje w 7% wzrost produkcji, a Chevron dąży do 9% wzrostu w 2025 roku.

OIL.WTI (D1)

OIL.WTI notowana jest w pobliżu poprzedniego minimum, które wcześniej wywołało szybkie odbicie, po którym nastąpiła kontynuacja trendu spadkowego. Byki potrzebują przebić poziom 64 USD, aby odzyskać kontrolę, podczas gdy niedźwiedzie będą testować ostatnie minima. Wskaźnik RSI pokazuje ukrytą dywergencję byczą (tworząc wyższe minimum, podczas gdy cena tworzy niższe minimum),z MACD reagującym podobnie.