Wykres dnia: OIL.WTI (19.05.2026)

Po poniedziałkowej poprawie rynkowego sentymentu, która przyniosła pokaźny spadek cen surowców energetycznych, obserwujemy częściowy zwrot, wynikający z doniesień odnośnie ataku amerykańskich sił na obiekty położone w południowym Iranie, prawdopodobnie w pobliżu Bandar Abbas. Ropa WTI rośnie w godzinach porannych o ok. 1,4%.

Negocjacje między USA a Iranem mają być kontynuowane, co ogranicza skalę spadków. Strony mają koncentrować się już jedynie na “odpowiednim języku”, który użyty zostanie w finalnym porozumieniu między Waszyngtonem a Teheranem.

Inwestorzy niecierpliwie wyczekują na kolejne informacje, które mogą potwierdzić bądź obalić tezę stanowiącą, że różnice negocjacyjne między stronami się zawężają. Na ten moment docierają do nas jedynie sygnały dot. kontynuacji ostrzału Libanu przez Izrael, które z pewnością nie napawają rynków optymizmem.

Wykres 1: OIL.WTI (24.07.2024 - 25.05.2026)

Źródło: xStation, 25.05.2026

Obecnie rynek znajduje się w fazie głębszej korekty po osiągnięciu lokalnych maksimów. Ostatnie świece wskazują na presję podażową. 90$ to zarówno najbliższy poziom wsparcia, jak i kluczowy poziom psychologiczny. Jego obrona jest dla byków kluczowa. Kolejny punkt kluczowy punkt wsparcia znajduje się na poziomie 85$. Dynamicznym oporem jest obecnie zstępująca niebieska średnia krocząca (SMA 50).

Zniesienia Fibonacciego: zejście poniżej 38.2% i zamknięcie się tam świecy dziennej to klasyczny sygnał techniczny sugerujący dalsze spadki w kierunku zniesienia 50% (które pokrywa się ze wspomnianym wcześniej wsparciem na poziomie 85$).

Cena spadła poniżej krótszych średnich (m.in. niebieskiej SMA 50), co potwierdza krótkoterminową zmianę sentymentu na spadkowy. Długoterminowa średnia (czerwona linia SMA 100) wciąż pnie się w górę i znajduje się poniżej obecnej ceny, co potwierdza, że w długim horyzoncie czasowym trend wzrostowy wciąż nie został zanegowany.