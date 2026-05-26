Kalendarz makro: Uwaga w pełni na geopolityce? (26.05.2026)

Na rynku znów obserwujemy dziś zwiększenie niepewności związane z atakami rakietowymi USA na Iran oraz Izraela na Liban. Uwaga pozostaje więc na geopolityce. Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, zapewnia, że ataki nie zaburzają negocjacji.
Wtorkowa sesja nie będzie intensywna pod kątem makroekonomicznym. Naszą uwagę zwróci zaplanowany na 9:30 odczyt stopy bezrobocia w Polsce, jednak także i on nie powinien przynieść większej zmienności. Po południu uwaga przeniesie się w stronę USA skąd napłynie do nas kilka drugorzędnych odczytów. Wyróżnia się w tym gronie indeks zaufania konsumentów Conference Board za maj (16:00).
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
- Otrzymaliśmy nieco niższe od oczekiwań dane dot. wskaźnika wiodącego oraz równoczesnego z Japonii. Brakowało jednak kluczowych, zaskakujących publikacji makroekonomicznych z głównych azjatyckich gospodarek.
Kalendarz makroekonomiczny
- 09:30 Polska - Stopa bezrobocia (Kwiecień). Konsensus: 6%. Poprzedni odczyt: 6,1%
- 14:00 Węgry - Decyzja o wysokości stóp procentowych. Konsensus: utrzymanie stóp bez zmian na 6,25%
- 15:00 USA - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller r/r (Marzec). Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: brak danych
- 16:00 USA - Indeks zaufania konsumentów Conference Board (Maj). Konsensus: 92; Pprzedni odczyt: 92,8
- 16:30 USA - Indeks Fed z Dallas (Maj)
Publikacje wyników spółek
- Celon Pharma (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 10:00)
- GPW (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 10:00)
- Grupa Pracuj (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 11:00)
- Spyrosoft (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 12:00)
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę
- Polski złoty (PLN) – polska waluta pozostaje zależna od czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim wieści z Bliskiego Wschodu.
- WIG20 / GPW – seria publikacji raportów finansowych przez istotne spółki z warszawskiego parkietu (w tym GPW czy Celon Pharma) ukształtuje sentyment sektorowy.
- Dolar amerykański (USD) – pierwsze dni handlu przynoszą na dolarze znaczną zmienność; kolejne nagłówki geopolityczne mogą po raz kolejny ją podnieść
