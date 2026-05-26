Kalendarz makro: Uwaga w pełni na geopolityce? (26.05.2026)

Na rynku znów obserwujemy dziś zwiększenie niepewności związane z atakami rakietowymi USA na Iran oraz Izraela na Liban. Uwaga pozostaje więc na geopolityce. Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, zapewnia, że ataki nie zaburzają negocjacji.

Wtorkowa sesja nie będzie intensywna pod kątem makroekonomicznym. Naszą uwagę zwróci zaplanowany na 9:30 odczyt stopy bezrobocia w Polsce, jednak także i on nie powinien przynieść większej zmienności. Po południu uwaga przeniesie się w stronę USA skąd napłynie do nas kilka drugorzędnych odczytów. Wyróżnia się w tym gronie indeks zaufania konsumentów Conference Board za maj (16:00).

Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej

Otrzymaliśmy nieco niższe od oczekiwań dane dot. wskaźnika wiodącego oraz równoczesnego z Japonii. Brakowało jednak kluczowych, zaskakujących publikacji makroekonomicznych z głównych azjatyckich gospodarek.

Kalendarz makroekonomiczny

09:30 Polska - Stopa bezrobocia (Kwiecień). Konsensus: 6%. Poprzedni odczyt: 6,1%

14:00 Węgry - Decyzja o wysokości stóp procentowych. Konsensus: utrzymanie stóp bez zmian na 6,25%

15:00 USA - Indeks cen domów S&P/Case-Shiller r/r (Marzec). Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: brak danych

16:00 USA - Indeks zaufania konsumentów Conference Board (Maj). Konsensus: 92; Pprzedni odczyt: 92,8

16:30 USA - Indeks Fed z Dallas (Maj)

Publikacje wyników spółek

Celon Pharma (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 10:00)

GPW (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 10:00)

Grupa Pracuj (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 11:00)

Spyrosoft (GPW) - przed sesją (konferencja wynikowa o 12:00)

3 rynki, na które warto zwrócić uwagę