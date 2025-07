Wykres dnia - SILVER (14.07.2025)

Po ostatnim wybiciu ceny srebra znajdują się najwyżej od blisku 14 lat, odzwierciedlając silny popyt na giełdzie surowców w Londynie. Rekordowo drogie złoto i utrzymująca się niepewność wobec “handlowego porządku świata” motywują inwestorów do poszukiwania bezpiecznych alternatyw, które zabezpieczą kapitał przed zmiennością.

Aktualnie srebro prezentuje się jako główny zwycięzca przedłużających się napięć w relacjach handlowych oraz oczekiwania na finalny kształt polityki celnej USA. Surowiec zyskał od czerwca blisko 18,5%, natomiast od początku roku wyprzedza on nawet złoto (35% do 28%), które pomimo swojego statusu flagowej bezpiecznej przystani powoli odstrasza swoją historycznie wysoką wyceną (aktualnie 3367 dolarów za uncję).

Duży udział w ostatnich wzrostach mieli inwestorzy instytucjonalni – według szacunków Bloomberga fundusze ETF na srebro zwiększyły swoje aktywa o blisko 2550 ton surowca. Obok swojego statusu bezpiecznej przystani, srebro gra również ważną rolę jako metal przemysłowy, zwłaszcza w sektorze paneli słonecznych. Rozwój sektora w Chinach może podtrzymać entuzjazm w długim terminie, natomiast kluczowym ryzykiem pozostaje wzrost apetytu na ryzyko, który srebro dotknąłby prawdopodobnie bardziej niż złoto.

Kontrakt na srebro handluje od kwietnia między 30-dniową wykładniczą średnią kroczącą (jasny fiolet) a dwoma odchyleniami standardowymi za okres 100 dni (czarny). Ostatnie konsolidacje opiewały zasięg 1,5-2 dolarów. Źródło: xStation5

Srebro zaczęło gonić złoto w ramach poszukiwania przez inwestorów bezpiecznych i hedge’ujących ryzyko geopolityczne aktywów. Ostatnie wzrosty na srebrze są co prawda rekordowe, jednak sam stosunek ceny złota do srebra utrzymuje się powyżej 10-letniej średniej, sugerując przestrzeń do dalszych zysków. Z kolei nagły spadek napięć handlowych między USA a resztą świata mógłby gwałtownie przerwać wspinaczkę surowca do historycznych szczytów. Źródło: XTB Research (dane: Bloomberg Finance LP)