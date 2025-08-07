czytaj więcej
PILNE: NATGAS rośnie po danych EIA

16:34 7 sierpnia 2025

Zmiana zapasów gazu w USA: 

  • Wartość: 7 mld stóp sześciennych
  • Prognoza: 15 mld stóp sześciennych
  • Poprzednio: 48 mld stóp sześciennych

Raport EIA wskazuje na znacznie mniejszy wzrost zapasów gazu w stosunku do oczekiwań. Warto podkreślić, że patrząc na sezonowość zmian zapasów wchodzimy w moment, gdy typowo zapasy gazu powinny rosnąć. Stąd wyraźne wyhamowanie wzrostu w stosunku do poprzedniego raportu (kiedy to zapasy wzrosły o 48 mld stóp sześciennych) odbiło się na mocnej reakcji na kontraktach na gaz.

Źródło: xStation

