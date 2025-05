Wykres Dnia - US100 (02.05.2025)

Zdominowany przez spółki technologiczne indeks Nasdaq 100, reprezentowany przez US100, wzrasta w piątek po czwartkowych mieszanych wynikach gigantów technologicznych, z kontraktami terminowymi rosnącymi o 0,5% w ciągu nocy. Nastroje rynkowe znacząco się poprawiły, gdy pojawiły się informacje, że Chiny i Stany Zjednoczone otwierają drzwi do negocjacji w sprawie ceł, potencjalnie łagodząc eskalujące napięcia handlowe między dwiema największymi gospodarkami świata.

Wyniki Gigantów Technologicznych Rzucają Cień

Amazon i Apple opublikowały lepsze niż oczekiwano kwartalne wyniki, ale obie spółki znalazły się pod presją, ponieważ firmy ostrzegły o wpływie ceł na przyszłe wyniki. Przychody Amazona wzrosły o 9% do 155,67 miliarda dolarów, a zysk na akcję skoczył o 64% rok do roku, podczas gdy Apple zaraportował 5% wzrost przychodów do 95,4 miliarda dolarów. Jednak obie technologiczne potęgi wydały ostrożne prognozy dotyczące wpływu ceł, z Apple szacującym 900 milionów dolarów dodatkowych kosztów w nadchodzącym kwartale.

Obawy o Cła Ciążą na Prognozach Zysków

Dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, podkreślił niepewność związaną z polityką celną prezydenta Trumpa podczas telekonferencji wynikowej, stwierdzając, że "trudno powiedzieć, gdzie się ostatecznie ustabilizują i kiedy to nastąpi". Prognoza giganta e-commerce na drugi kwartał odzwierciedlała tę niepewność, z projekcjami dochodu operacyjnego poniżej oczekiwań Wall Street. Podobnie dyrektor generalny Apple, Tim Cook, ostrzegł o trudnościach w prognozowaniu wyników po czerwcu z powodu niepewności polityki handlowej, mimo raportowania sprzedaży iPhone'ów powyżej oczekiwań na poziomie 46,8 miliarda dolarów.

Chiny Sygnalizują Możliwe Rozmowy Handlowe

Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło, że wzrosły szanse na potencjalne rozmowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to pierwszy krok w kierunku obniżenia wzajemnych ceł, które eskalowały w ostatnich tygodniach. Oświadczenie zaznaczyło, że amerykańscy urzędnicy "podejmowali inicjatywę przekazania informacji stronie chińskiej przy wielu okazjach za pośrednictwem odpowiednich stron, wyrażając nadzieję na rozmowy".

Pozytywne sygnały dotyczące potencjalnych negocjacji handlowych wywołały silne wzrosty na rynkach azjatyckich, z hongkońskim Hang Seng rosnącym o 1,7% i tajwańskim indeksem skaczącym o 2,2%. Japońskie i południowokoreańskie indeksy również odnotowały wzrosty odpowiednio o 1,1% i 0,4%, odzwierciedlając poprawę nastrojów w całym regionie.

US100 (D1)

Nasdaq 100, reprezentowany przez US100, jest notowany w okolicach poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2%, kluczowej strefy oporu. Byki będą dążyć do ponownego przetestowania 200- i 100-dniowych średnich kroczących, podczas gdy niedźwiedzie prawdopodobnie będą naciskać na przełamanie poziomu 19 195 — poziomu, który wcześniej wywołał trend wzrostowy — z celem w pobliżu poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8%. Wskaźnik RSI utrzymuje się powyżej poziomu 48,5, który historycznie sygnalizował powrót do wzrostowej dynamiki po jego przekroczeniu. Jednocześnie MACD poszerza się, wskazując na rosnącą dynamikę wzrostową.