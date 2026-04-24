Wykres dnia: US100 (24.04.2026)

Indeks Nasdaq 100 (US100) funkcjonuje w środowisku pełnym sprzecznych sygnałów, gdzie imponujące wyniki pojedynczych spółek zderzają się z narastającymi zagrożeniami geopolitycznymi i strukturalnymi zmianami w sektorze technologicznym. Impas w relacjach USA–Iran, trwający już dziewiąty tydzień, napędza ceny ropy w górę o kilkanaście procent tygodniowo, co przekłada się na rosnącą presję inflacyjną i komplikuje ścieżkę polityki monetarnej Fed. Jednocześnie sektor technologiczny przeżywa wewnętrzny rozłam – Intel wystrzelił o 20% po znakomitych wynikach kwartalnych, napędzając kontrakty na Nasdaq, podczas gdy spółki softwarowe zostały brutalnie przecenione po raportach IBM (-9,5%) i ServiceNow (-17,5%), gdyż inwestorzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może kanibalizować tradycyjne modele biznesowe oprogramowania. Meta ogłosiła zwolnienie 8 000 pracowników w ramach przesunięcia zasobów w kierunku AI, Microsoft po raz pierwszy w historii zaoferował dobrowolne odprawy, a OpenAI zaprezentowało GPT-5.5 – wszystko to potęguje wrażenie, że branża technologiczna przechodzi głęboką transformację. Rynek akcji pozostaje w trybie „wąskiego przywództwa", gdzie wzrosty napędzają niemal wyłącznie półprzewodniki – iShares Semiconductor ETF zanotował 17. sesję wzrostową z rzędu, podczas gdy ETF na spółki softwarowe traci już 16% od początku roku.

Na wykresie dziennym US100 widzimy wyraźny trend wzrostowy, który trwa od dołka w okolicach 24 959 punktów z przełomu roku i doprowadził indeks do obecnych poziomów w rejonie 27 095 punktów. Cena porusza się w uporządkowanym kanale wzrostowym, systematycznie wyznaczając coraz wyższe szczyty i dołki, co potwierdza siłę byków. Warto jednak zwrócić uwagę na wskaźnik RSI(14), który osiągnął wartość 73,29 – przekraczając tym samym strefę wykupienia na poziomie 70, co historycznie sygnalizuje podwyższone ryzyko korekty lub przynajmniej konsolidacji. Ostatnie świece wskazują na pewne wahanie w okolicach bieżących szczytów, a czwartkowa sesja, podczas której indeks ustanowił nowe maksimum intraday, by ostatecznie zamknąć się na minusie, może być wczesnym sygnałem wyczerpywania się impetu wzrostowego.

Źródło: xStation