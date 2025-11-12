Wykres dnia: US30 (12.11.2025)

Najważniejsze wnioski US30 przedłuża wzrosty po osiągnięciu wczoraj rekordowej ceny zamknięcia.

Indeks wspiera przepływ kapitału z sektora technologicznego do klasycznych spółek value.

Wśród liderów wzrostów na Wall Street znalazły się wczoraj biotechy, które kontynuują dobrą passę w premarkecie.

US30 kontynuuje wzrosty po tym jak zamknął wczorajszą sesję na rekordowym poziomie ok. 48 000 (+1,3%) na fali masywnej rotacji kapitału na Wall Street. O ile potencjalny koniec shutdownu wspiera optymizm na szerokim rynku, to utrzymujące się obawy o wysokie wyceny w sektorze AI przekierowały kapitał w stronę klasycznych spółek typu value. US30 z sukcesem wybił się powyżej 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej i utrwalił swoją pozycję zamykając się powyżej wyznaczonego ostatnio oporu w okolicach 47 860. Utrzymanie się powyżej psychologicznego poziomu 48 000 będzie kluczowe dla kontynuacji wzrostów w kierunku górnej granicy ostatniej geometrii, choć wkraczające w terytorium wykupienia RSI może ograniczyć optymizm na klasycznych spółkach indeksu. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs US30? Izba Reprezentantów (niższa izba Kongresu USA) podda dzisiaj głosowaniu senacki projekt finansowania agencji federalnych, którego przyjęcie otworzyłoby drogę do zakończenia utrzymującego się od ponad 40 dni zamknięcia rządu USA. Projekt zakłada wznowienie pełnego finansowania do końca stycznia 2026, całoroczny budżet dla kluczowych agencji oraz wypłatę zamrożonych pensji dla pracowników federalnych.

Dow Jones Industrial Average, podobnie jak reszta głównych indeksów w USA, powrócił do zysków już z początkiem tygodnia, kiedy projekt został przyjęty przez Senat dzięki popraciu ośmiu umiarkowanych Demokratów. Ogólnorynkowa euforia nie trwała jednak długo i już we wtorek na Wall Street doszło do masowego przepływu kapitału od spółek wzrostowych do bardziej sektorów defensywnych (dobra konsumenckie, ochrona zdrowia). Na sektorze technologicznym dalej ciążą obawy o aktualny poziom wycen, co najlepiej odzwierciedla wczorajsza, blisko 3-procentowa przecena na akcjach Nvidii, zaostrzona m.in. sprzedażą wszystkich udziałów w spółce przez SoftBank czy rozczarowującymi wynikami dostawcy chmury AI CoreWeave.

Nowy rekord DJIA to przede wszystkim zasługa biotechów, które przewodziły zyskom podczas wczorajszej sesji (Merck & Co.: +4,8%, Amgen: +4,6%, Johnson & Johnson: +2,9%). W indeksie na czerwono znalazły się jedynie akcje Nvidii, JPMorgan, Caterpillar i Cisco. Co ciekawe, spadki na spółkach technologicznych ominęły Apple (+1,7%), który jako spółka hardware’owo-produktowa balansuje między obrazem spółki growth i value.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.