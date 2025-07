Wykres dnia - US500 (24.07.2025)

Podczas sesji 23 lipca 2023 roku indeks S&P 500 odnotował nowe historyczne maksima, kończąc dzień wzrostem o 0,78% i zamykając się na poziomie 6,358.91 punktów. Kontrakty terminowe na indeks wzrosły jeszcze mocniej, ze względu na dobre wyniki Alphabet. Indeks S&P 500 wzrósł w tym roku już o ponad 8%, ale od kwietniowego dołka jest to wzrost o ponad 32%. Poza dobrymi wynikami spółek z indeksu, optymizm na rynku jest związany z oczekiwaniem na osiągnięcie porozumień handlowych między USA oraz kluczowymi partnerami handlowymi. Wczoraj poinformowano o osiągnięciu porozumienia z Japonią, której produkty mają być obłożone cłami na poziomie 15%. Spekuluje się, że podobna stawka ma tyczyć się również produktów z UE.

Wzrosty na S&P 500 motywowane były takimi spółkami jak Nvidia, która zyskała ponad 2% i utwierdziła swoją kapitalizację na poziomie ponad 4 bilionów dolarów. Mocno zyskiwała również META, na poziomie 1,2% oraz Broadcom zyskujący 1,8%. Eli Lilly, spółka farmaceutyczna zyskała niemal 3%. Mocne wzrosty zanotowane były również na spółce Oracle, Exxon Mobile oraz Home Depot.

Wzrosty na US500 napędzane wynikami Alphabet

Po zakończeniu sesji Alphabet, spółka-matka Google, opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2025, które zdecydowanie przewyższyły oczekiwania analityków:

Przychody: 96,4 mld USD (wzrost o 14% rok do roku, przy prognozie na poziomie 94 mld USD)



Zysk na akcję (EPS): 2,31 USD (przy oczekiwaniach 2,18 USD)



Segment Google Cloud: wzrost przychodów o 32% r/r do wartości 13,6 mld USD



Segmenty wyszukiwania i reklam wyraźnie przekroczyły oczekiwania rynku

Świetne wyniki Alphabet były jednym z głównych motorów napędowych wzrostów po zakończeniu sesji oraz pozytywnych nastrojów na całym rynku technologicznym. Alphabet ogłosił również znaczące zwiększenie wydatków inwestycyjnych do wysokości 85 mld USD, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na usługi chmurowe związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Wysokie wydatki są oczywiście zastanawiające, ale silny wzrost przychodów z chmury uzasadnia taką strategię ze strony spółki

Czy Intel przykuje uwagę?

Dziś uwagę inwestorów przyciągają wyniki Intela za II kwartał 2025 roku. Wcześniejsze wyniki firmy pokazały umiarkowane przychody i zmniejszoną rentowność, ale z sygnałami poprawy w kluczowych segmentach, takich jak centra danych czy produkcja chipów na zlecenie. Inwestorzy skupią się w szczególności na:

Dynamice w segmencie centrów danych (Data Center)



Postępach w działalności foundry (produkcja chipów dla innych firm)



Rentowności i perspektywach rozwoju związanych z AI

US500 ostatecznie wybija się z konsolidacji, która trwała od 4 lipca, choć wcześniejsze mocniejsze naruszenie miało miejsce 17 lipca. Warto zauważyć, że poprzednia konsolidacja miała miejsce w czerwcu i wybicie z niej przyniosło wzrost na poziomie ok. 4%, co przełożyło się na ruch na niemal 300 punktów. Jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć celem dla US500 będą okolice 6600 punktów, co wciąż byłoby zgodne ze wzrostowym kanałem trendowym. Wsparcie pozostaje na linii 25 SMA.