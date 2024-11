Wykres dnia - USDIDX (06.11.2024)

Rynki żyją obecnie wyborami prezydenckimi w USA, a największą zmienność obecnie obserwujemy na dolarze, obligacjach i kryptowalutach. Indeks USDIDX zyskuje 1,65% - najwięcej od marca 2020 roku podczas paniki covidowej.

Obecnie zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA jest coraz bardziej prawdopodobne. Republikanie posiadają już 266 głosów elektorskich, co oznacza, że brakuje im tylko 4 dodatkowych głosów do oficjalnej wygranej, jednak nieoficjalnie zwycięstwo Trumpa zostało już ogłoszone. Przed chwilą, Donald Trump razem ze swoją partią wystąpił w oficjalnym przemówieniu przed wyborcami, z kolei Kamala Harris przełożyła swoje przemówienie na dzień jutrzejszy. W pierwszej części dnia obserwowaliśmy wyjątkowo mocne ruchy na rynkach, w tym wzrosty na dolarze, indeksach i kryptowalutach oraz spadki na obligacjach.

Rynek w pełni wycenił już wygraną Donalda Trumpa, a wzrosty przybrały nawet bardziej spekulacyjny i euforycznych charakter. W momencie publikacji widzimy już lekkie cofnięcie, które jest spowodowane chęcią realizacji zysków spekulacyjnych inwestorów, których grali pod wygraną republikanów. Indeks dolara przez chwilę zyskiwał nawet 1,90% do 105,2000 punktów, obecnie jednak wzrosty zostały częściowo zredukowane do poziomu 104,9000 punktów (+1,58%). Uwaga inwestorów przeniesie się zaraz na jutrzejszą decyzję FOMC. Przy obecnej lekkiej korekcie na USDIDX najważniejszym poziomem do utrzymania pozostaje strefa powyżej 104,5000 punktów, natomiast od góry poziomy powyżej 105,6000 rozpoczynają kolejną strefę oporu. Po tak mocnych wzrostach najważniejsze będzie dzisiejsze zamknięcie oraz to czy byki zdołają utrzymać tak dynamiczne i spekulacyjne wzrosty.

Źródło: xStation 5