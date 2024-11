Wykres dnia - USDIDX (13.11.2024)

Dolar od lokalnego minimum na początku października zyskał już 6%. Jest to najbardziej dynamiczny wzrost od momentu rozpoczęcia konsolidacji prawie 2 lata temu.

Katalizatorem do tak mocnego ruchu były oczywiście wybory prezydenckie i przedłużenie tzw. Trump Trade. Jednak na pozostałych instrumentach (akcje i obligacje) obserwujemy już wyhamowanie wzrostów oraz lekką realizację zysków. Zupełnie przeciwnie do sytuacji na USD, który nadal zyskuje na wartości. USDIDX jest notowany dzisiaj 0,20% wyżej w okolicach 106 punktów. Rynek w pełni wycenił już wygraną Donalda Trumpa, a wzrosty przybrały nawet bardziej spekulacyjny i euforycznych charakter. Biorąc pod uwagę, że republikanie przejmują władzę dopiero pod koniec stycznia 2025 roku, rynki wyceniają prezydenturę Donalda Trumpa jeszcze przed oficjalnym przejęciem stanowiska.

Z perspektywy technicznej, ostatnie 6 tygodni dynamicznych wzrostów doprowadziło notowania indeksu USDIDX do górnego ograniczenia dwuletniego kanału konsolidacyjnego powyżej 106 punktów. Co więcej, mocne ruchy na dolarze obserwujemy w okresie rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez Fed. Biorąc to pod uwagę, wydaje się że potencjał do dalszych wzrostów wydaje się niewielki. Dla byków najważniejszym poziomem oporu pozostaje właśnie strefa powyżej 106 punktów.

Źródło: xStation 5