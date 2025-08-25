Wykres dnia: USDIDX (25.08.2025)

Indeks dolara (USDIDX) wymazuje zyski z początku sesji azjatyckiej (aktualnie: +0,05%), wskazując na utrzymującą się presję spadkową po gołębim wystąpieniu prezesa Fed Jerome’a Powella w piątek w Jackson Hole (wówczas: -1%). Z drugiej strony, rynek pieniężny stonował swój entuzjazm, nieco redukując swoje wyceny obniżek stóp procentowych w USA. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Chwilowe wybicie USDIDX powyżej 10- i 30-okresowych EMA (żółty i jasny fiolet) zostało pogrążone sugerującym powrót obniżek stóp procentowych w USA wystąpieniem Powella. Zyski zatrzymały się na poziomie 38.2 zniesienia Fibonacciego, aby następnie zawrócić kurs do poziomu 78.6, gdzie USDIDX ponownie znalazł kluczowe wsparcie. Źródło: xStation5 Co kształtuje dziś kurs USDIDX? Podczas swojego wystąpienia w Jackson Hole, Jerome Powell otworzył drzwi do obniżki stóp procentowych w USA , podkreślając zmiany w bilansie ryzyk dla polityki monetarnej. Zdaniem Powella, ryzyko słabszego rynku pracy wzrasta , co sygnalizują m.in. ostatnie dane dot. poziomu zatrudnienia (NFP), zwłaszcza duże rewizje w dół za ostatnie miesiące. Głównym czynnikiem ryzyka jest słabnące tempo zatrudniania oraz wydłużony czas szukania pracy, które w przypadku spowolnienia mogą łatwo przerodzić się we wzrost bezrobocia.

Rentowności obligacji USA delikatnie odbijają: 2-latki o 1 pb do 3,71%, a 10-latki o 2 pb do 4,27%). Korekta jest jednak nieznaczna biorąc pod uwagę piątkową zapaść na wrażliwych na zmiany polityki monetarnej 2-latkach (wówczas: -10 pb), choć reakcja rynku wydaje się przesadzona, biorąc pod uwagę mnogość scenariuszy na kolejne spotkanie FOMC.

Stygnące oczekiwania widać m.in. na rynku pieniężnym. Swapy na poziom stóp procentowych zredukowały wycenę wrześniowej obniżki o 25 pb do 85% (z ok. 90% w piątek), a sama decyzja FOMC będzie uzależniona od szeregu danych (PCE, NFP), które zostaną opublikowane przed 16–17 września. Nawet jeśli nie dojdzie do większego niż prognozowano odczytu bazowej inflacji PCE (konsensus: 2,9% r/r), będącej preferowanym wskaźnikiem Fed, wrześniowa obniżka wciąż może mieć jastrzębi charakter. Innymi słowy, pojedyncze cięcie o 25 pb miałoby pomóc zabezpieczyć się przed rosnącymi ryzykami na rynku pracy, jednak niekoniecznie musi zwiastować kontynuację luzowania w 2025.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.