Wykres dnia: USDJPY (21.11.2025)

Kurs USD/JPY wynosi obecnie około 156,7. Dzisiejsze notowania pozostają pod wpływem złożonej mieszanki czynników fundamentalnych, w której mocny dolar konkuruje z potencjalnymi interwencjami Japonii. Różnica w polityce monetarnej między USA a Japonią wciąż sprzyja dolarowi, jednak ryzyko działań BOJ i rządu Japonii ogranicza wzrost pary. W centrum uwagi pozostają dane z USA, minuty FOMC oraz pakiet fiskalny Japonii o wartości 21,3 biliona jenów, które mogą przesądzić o kolejnych ruchach pary.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dziś kurs USDJPY?

Polityka monetarna Fed i BOJ

Fed utrzymuje jastrzębie stanowisko, a rynek interpretuje minuty FOMC jako sygnał, że stopy procentowe w USA pozostaną relatywnie wysokie. Bank Japonii nadal prowadzi ultra-luźną politykę, rezygnując ze zbyt szybkiej normalizacji, co ogranicza potencjalne umocnienie jena. Takie różnice w podejściu monetarnym tworzą strukturalną przewagę dolara.

Skrót:

Fed pozostaje jastrzębi, BOJ utrzymuje łagodną politykę. Przewaga stóp procentowych sprzyja dolarowi.

Ryzyko interwencji i polityka rządu Japonii

Rząd Japonii wielokrotnie zaznacza potrzebę stabilizacji kursu jena, jednak na razie ogranicza się do komunikatów. Przedstawiciel japońskiego rządu podkreśla, że gwałtowne ruchy na rynku walutowym wymagają uwagi i ewentualnej stabilizacji. Brak konkretnych działań w połączeniu z ultra-luźnym podejściem BOJ tworzy napięcia i utrzymuje ostrożność inwestorów wobec jena.

Skrót:

Rząd monitoruje kurs jena, BOJ pozostaje bierny. Rynki interpretują to jako słabość waluty.

Pakiet fiskalny Japonii

Zatwierdzony właśnie pakiet fiskalny o wartości 21,3 biliona jenów wzbudza mieszane reakcje rynku. Część środków ma łagodzić presję inflacyjną, ale nowa emisja obligacji może zwiększyć obciążenie rynku długu, co w połączeniu z rosnącymi rentownościami wspiera jena w krótkim terminie.

Skrót:

Pakiet fiskalny zwiększa ryzyko na rynku długu i tymczasowo wspiera jena.

Dane makroekonomiczne z USA

Silne dane z amerykańskiego rynku pracy w tym NFP, płace oraz stopa bezrobocia umacniają dolara. Rynek interpretuje te informacje jako potwierdzenie utrzymania wysokich stóp przez Fed. Dane makro z Japonii mają obecnie ograniczony wpływ, ponieważ BOJ reaguje powoli i nie zmienia polityki w krótkim terminie.

Skrót:

Dane z USA napędzają USD/JPY, dane z Japonii mają niewielkie znaczenie.

Różnica w stopach procentowych

Szeroki dystans między wysokimi stopami w USA a niskimi w Japonii wciąż działa na niekorzyść jena. Rynki korzystają z przewagi dolara i wciąż wykorzystują jena w strategiach finansowania, co utrzymuje strukturę przewagi amerykańskiej waluty.

Skrót:

Duża różnica stóp procentowych sprzyja dolarowi. Jen pozostaje słaby w finansowaniu.