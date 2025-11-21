Wykres dnia: USDJPY (21.11.2025)

Kurs USD/JPY wynosi obecnie około 156,7. Dzisiejsze notowania pozostają pod wpływem złożonej mieszanki czynników fundamentalnych, w której mocny dolar konkuruje z potencjalnymi interwencjami Japonii. Różnica w polityce monetarnej między USA a Japonią wciąż sprzyja dolarowi, jednak ryzyko działań BOJ i rządu Japonii ogranicza wzrost pary. W centrum uwagi pozostają dane z USA, minuty FOMC oraz pakiet fiskalny Japonii o wartości 21,3 biliona jenów, które mogą przesądzić o kolejnych ruchach pary.
Źródło: xStation5
Co kształtuje dziś kurs USDJPY?
Polityka monetarna Fed i BOJ
Fed utrzymuje jastrzębie stanowisko, a rynek interpretuje minuty FOMC jako sygnał, że stopy procentowe w USA pozostaną relatywnie wysokie. Bank Japonii nadal prowadzi ultra-luźną politykę, rezygnując ze zbyt szybkiej normalizacji, co ogranicza potencjalne umocnienie jena. Takie różnice w podejściu monetarnym tworzą strukturalną przewagę dolara.
Skrót:
Fed pozostaje jastrzębi, BOJ utrzymuje łagodną politykę. Przewaga stóp procentowych sprzyja dolarowi.
Ryzyko interwencji i polityka rządu Japonii
Rząd Japonii wielokrotnie zaznacza potrzebę stabilizacji kursu jena, jednak na razie ogranicza się do komunikatów. Przedstawiciel japońskiego rządu podkreśla, że gwałtowne ruchy na rynku walutowym wymagają uwagi i ewentualnej stabilizacji. Brak konkretnych działań w połączeniu z ultra-luźnym podejściem BOJ tworzy napięcia i utrzymuje ostrożność inwestorów wobec jena.
Skrót:
Rząd monitoruje kurs jena, BOJ pozostaje bierny. Rynki interpretują to jako słabość waluty.
Pakiet fiskalny Japonii
Zatwierdzony właśnie pakiet fiskalny o wartości 21,3 biliona jenów wzbudza mieszane reakcje rynku. Część środków ma łagodzić presję inflacyjną, ale nowa emisja obligacji może zwiększyć obciążenie rynku długu, co w połączeniu z rosnącymi rentownościami wspiera jena w krótkim terminie.
Skrót:
Pakiet fiskalny zwiększa ryzyko na rynku długu i tymczasowo wspiera jena.
Dane makroekonomiczne z USA
Silne dane z amerykańskiego rynku pracy w tym NFP, płace oraz stopa bezrobocia umacniają dolara. Rynek interpretuje te informacje jako potwierdzenie utrzymania wysokich stóp przez Fed. Dane makro z Japonii mają obecnie ograniczony wpływ, ponieważ BOJ reaguje powoli i nie zmienia polityki w krótkim terminie.
Skrót:
Dane z USA napędzają USD/JPY, dane z Japonii mają niewielkie znaczenie.
Różnica w stopach procentowych
Szeroki dystans między wysokimi stopami w USA a niskimi w Japonii wciąż działa na niekorzyść jena. Rynki korzystają z przewagi dolara i wciąż wykorzystują jena w strategiach finansowania, co utrzymuje strukturę przewagi amerykańskiej waluty.
Skrót:
Duża różnica stóp procentowych sprzyja dolarowi. Jen pozostaje słaby w finansowaniu.
Podsumowanie dnia: Renesans na akcjach spółek tech, dolar stabilny pomimo gołębiego Fed (21.11.2025)
Kakao odbija 1% po wybiciu 21-miesięcznego minimum 🍫
Komentarz Giełdowy: Czy FED uratuje hossę technologiczną?
Omnicom i Interpublic łączą siły. Czy fuzja wystarczy, by dogonić Big Tech?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.