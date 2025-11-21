Kryptowaluty w panice: Bitcoin traci 4,5%

Na rynku kryptowalut panuje dziś prawdziwa panika. Bitcoin traci około 4,5 procent, spadając do około 84 000 USD, a inne kryptowaluty notują jeszcze większe spadki, od około 5 procent do ponad 16 procent. Ethereum traci ponad 5 procent, a takie projekty jak ApeCoin czy Dogwifhat spadają powyżej 10 procent. Fala wyprzedaży wywołuje lawinę likwidacji pozycji, wprowadzając ogromną niepewność na rynkach. Nastroje inwestorów spadają do skrajnego strachu, a indeks Crypto Fear and Greed osiąga wartość 11. Wzrost paniki dodatkowo napędzają coraz liczniejsze informacje o likwidacji pozycji przez wielorybów, co zwiększa niepewność na rynku. Dodatkowo inwestorzy reagują na rosnący niepokój związany z decyzjami Fed w sprawie stóp procentowych. Rynki obawiają się, że brak obniżki utrzyma presję na aktywa ryzykowne, w tym kryptowaluty, i pogłębi trwającą korektę. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.