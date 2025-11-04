US OPEN: Presja spadkowa na amerykańskich giełdach w cieniu shutdownu

Sezon wyników kwartalnych wciąż trwa; po sesji inwestorzy czekają na raporty AMD i Arista Networks, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek rynku.

Ogólnie sesja na giełdach amerykańskich toczy się pod presją spadkową. Kontrakty na Nasdaq 100 oraz S&P 500 spadają o odpowiednio o około 0,9% oraz 0,5%. Presja wynika częściowo z ostrzeżeń banków inwestycyjnych o możliwej korekcie na rynku oraz spadku nastrojów w sektorze technologicznym. Inwestorzy wyczekują dalszych danych makroekonomicznych i wyników firm w trudnym otoczeniu rynkowym.

Wciąż trwa sezon wyników kwartalnych, który znacząco wpływa na sentyment rynku. Po dzisiejszej sesji swoje raporty przedstawią kolejni ważni gracze branży technologicznej, w tym AMD oraz Arista Networks. Wyniki tych firm będą uważnie analizowane, ponieważ mogą wskazać kierunek dalszego rozwoju rynku i potencjalnej kontynuacji wzrostów. AMD koncentruje się przede wszystkim na segmencie sztucznej inteligencji i centrów danych, natomiast Arista Networks na rozwoju infrastruktury sieciowej dla rosnącego ruchu danych i chmur obliczeniowych.

W tle rynku wciąż odczuwalne są skutki przedłużającego się shutdownu rządu USA, trwającego od 1 października. Zamknięcie federalnych agencji, takich jak BLS, BEA czy Census Bureau, opóźnia publikację wielu kluczowych danych makroekonomicznych. Przykładem jest dzisiejszy raport JOLTS dotyczący ofert pracy i rotacji zatrudnienia, który nie zostanie opublikowany. Brak tych informacji zwiększa niepewność inwestorów i utrudnia ocenę kondycji gospodarki oraz kierunku polityki Fed. Dane z prywatnych źródeł, takich jak indeksy PMI czy raporty o nastrojach konsumentów, nadal są dostępne, ale nie w pełni zastępują brakujące statystyki rządowe.

US500 (interwał H1)

Kontrakty na US500 notują spadki, przy czym obserwowana jest krótkoterminowa korekta w ramach dominującego trendu zniżkowego. Na rynku dominuje ostrożność inwestorów, wynikająca z niepewności makroekonomicznej oraz oczekiwania na wyniki spółek technologicznych, które w ostatnich tygodniach stanowią istotny motor nastrojów rynkowych. Technicznie, krótkoterminowe odbicie nie przełamuje istotnych poziomów oporu ani średnich kroczących, co sugeruje, że presja podaży wciąż jest wyraźna. Obecny sentyment wskazuje na zwiększoną awersję do ryzyka, a kolejne dane makro i raporty kwartalne mogą zdecydować o kierunku dalszych ruchów indeksu.

Wiadomości ze spółek:

Uber (UBER.US) pozostaje pod wyraźną presją, spadając o około 7-8% po publikacji wyników za trzeci kwartał 2025 roku. Mimo że firma przekroczyła oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków, inwestorzy zwracają uwagę na bardziej konserwatywną prognozę zysku na czwarty kwartał, który nie spełnił oczekiwań rynku. Dwucyfrowy wzrost liczby przejazdów i przychodów nie wystarcza, by zrównoważyć obawy dotyczące dalszego wzrostu, co skłania inwestorów do większej ostrożności i wyprzedaży akcji.

Pfizer (PFE.US) rośnie obecnie o około 1,3%, reagując pozytywnie na wyniki III kwartału 2025, które przekroczyły oczekiwania analityków. Firma podniosła prognozy zysków na cały rok, co wspiera optymizm inwestorów, mimo że przychody rok do roku spadły o około 6%. Dobre wyniki i prognozy wywołują wzrost ceny akcji na rynku.

Merck (MRK.US) odnotowuje wzrost o około 2% po ogłoszeniu strategicznej umowy z Blackstone Life Sciences, w ramach której firma otrzyma do 700 milionów dolarów na rozwój nowatorskiej terapii przeciwnowotworowej.

Palantir Technologies (PLTR.US) opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2025, które przewyższyły oczekiwania analityków, a Firma podniosła również prognozy przychodów na czwarty kwartał i cały rok, oczekując wzrostu powyżej wcześniejszych szacunków. Kluczowym czynnikiem wzrostu jest rosnący popyt na ich technologie sztucznej inteligencji oraz mocna pozycja na rynku amerykańskim, zwłaszcza w sektorze rządowym i komercyjnym. Mimo solidnych wyników akcje Palantira spadają około 7%. Widoczna jest w tym momencie realizacja zysków na spółce