Wyniki Johnson & Johnson powyżej prognoz📌Akcje tracą przed otwarciem Wall Street

Cho膰 wyniki finansowe Johnson & Johnson (JNJ.US) za pierwszy kwarta艂 pozytywnie zaskoczy艂y analityk贸w, reakcja inwestor贸w nie by艂a ju偶 tak optymistyczna. Pomimo pokonania prognoz zar贸wno pod wzgl臋dem zysk贸w, jak i przychod贸w, notowania sp贸艂ki lekko osun臋艂y si臋 w d贸艂. Pow贸d? Niepok贸j wok贸艂 potencjalnych ce艂 na leki oraz przeci膮gaj膮ce si臋 problemy prawne.聽We wtorek przed rozpocz臋ciem sesji gie艂dowej akcje J&J trac膮 prawie 1%, do poziomu 153 USD. Tymczasem kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq praktycznie notowane s膮 p艂asko. To podkre艣la, 偶e rynek nie reaguje ju偶 entuzjastycznie wy艂膮cznie na pozytywne wyniki.聽Ameryka艅ski gigant sektora ochrony zdrowia 鈥 obecny w farmacji, biotechnologii oraz medycznych technologiach 鈥 mo偶e m贸wi膰 o solidnym pocz膮tku roku.

Wyniki za I kwarta艂 2025:

Zysk na akcj臋 (EPS): 2,77 USD vs 2,69 USD prognozowanych

Przychody: 21,9 mld USD (wzrost o 2,4% r/r)

Zaktualizowana prognoza operacyjnej sprzeda偶y na 2025: 92 mld USD

Utrzymana prognoza zysku rocznego: wzrost o 6,2% (punkt 艣rodkowy zakresu)

W wynikach znalaz艂a si臋 r贸wnie偶 aktualizacja perspektyw, uwzgl臋dniaj膮ca niedawne przej臋cie firmy Intra-Cellular Therapies oraz w艂膮czenie do portfolio leku Caplyta, wykorzystywanego w terapii depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej. W segmencie farmaceutycznym firma odnotowa艂a 4,2% wzrostu, co wynika艂o g艂贸wnie z wi臋kszej sprzeda偶y lek贸w onkologicznych, immunologicznych oraz kardiologicznych. R贸wnolegle dzia艂 technologii medycznej (MedTech) zwi臋kszy艂 sprzeda偶 o 4,1%, cz臋艣ciowo dzi臋ki przej臋ciom i sprzeda偶y aktyw贸w.

FDA zatwierdzi艂a Tremfya w leczeniu choroby Le艣niowskiego-Crohna

Unia Europejska dopu艣ci艂a Rybrevant do leczenia niekt贸rych postaci raka p艂uca

To kolejne dowody na to, 偶e J&J konsekwentnie umacnia swoj膮 pozycj臋 w obszarach lek贸w specjalistycznych.

C艂a i s膮dy 鈥 g艂贸wne zagro偶enia dla sp贸艂ki

Niepok贸j inwestor贸w zwi臋kszy艂y ostatnie sygna艂y z Waszyngtonu. By艂y prezydent Donald Trump zapowiedzia艂 nowe c艂a dla sektora farmaceutycznego, a tu偶 przed publikacj膮 raportu regulatorzy og艂osili rozpocz臋cie dochodzenia w sprawie importu lek贸w.

Jest to jeden z powod贸w, dla kt贸rych inwestorzy zareagowali ch艂odno 鈥 mimo pozytywnego zaskoczenia wynikami. Dodatkowo sp贸艂ka od lat zmaga si臋 z pozwami dotycz膮cymi pudru talkowego. W marcu s膮d w Teksasie zablokowa艂 kolejn膮 pr贸b臋 og艂oszenia upad艂o艣ci przez sp贸艂k臋 zale偶n膮 Red River Talc, co mia艂o pom贸c w ograniczeniu odpowiedzialno艣ci za roszczenia.

J&J uwa偶a te pozwy za nieuzasadnione i oparte na 鈥瀙seudo-nauce鈥

Firma twierdzi, 偶e cz臋艣膰 finansowania pochodzi z zagranicznych funduszy

W艂adze sp贸艂ki nie zamierzaj膮 zawiera膰 ug贸d i zapowiadaj膮 odzyskanie nawet 7 mld USD zarezerwowanych na potencjalne odszkodowania

Pomimo licznych przeszk贸d, Johnson & Johnson uwa偶any jest za jedn膮 z najbardziej defensywnych sp贸艂ek na rynku. Szerokie portfolio produkt贸w oraz obecno艣膰 w r贸偶nych segmentach sprawiaj膮, 偶e firma mo偶e lepiej od szerokiego rynku radzi膰 sobie w okresach zawirowa艅. Z drugiej strony wojna handlowa mo偶e wp艂yn膮膰 na to, co te偶 odzwierciedla ostro偶ne podej艣cie Wall Street do waloru.聽Od zapowiedzi ce艂 z 2 kwietnia kurs akcji spad艂 zaledwie o 0.6%聽podczas gdy ca艂y indeks S&P 500 straci艂 ponad prawie 5%.聽Od pocz膮tku roku akcje J&J rosn膮 o ponad 6%,聽co jest 艣wietnym wynikiem na tle 8% spadku szerokiego rynku.

Podsumowanie raportu JNJ

Wyniki powy偶ej oczekiwa艅 (przychody i EPS); podniesiona prognoza sprzeda偶y operacyjnej

Wzrost聽w segmentach farmacji i MedTech

Potencjalne ryzyko zwi膮zane z c艂ami na leki i procesy聽s膮dowe zwi膮zane z talkiem

Akcje Johnson & Johnson (D1)

Akcje sp贸艂ki nieznacznie zyskuj膮 w tym roku, ale znajduj膮 si臋 w wieloletnim trendzie spadkowym. Kluczowy op贸r to EMA200 (czerwona linia) przy 157 USD za walor. Mimo solidnego roku wycena na poziomie c/z 18 wydaje si臋 wysoka i mniej wi臋cej na poziomie indeksowej 艣redniej, cho膰 firma dzia艂a w defensywnej, mniej wzrostowej bran偶y i jest eksponowana na ryzyko zwi膮zane z ew. przysz艂ymi c艂ami na farmaceutyki.

Dashboard finansowy Johnson & Johnson

