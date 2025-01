Wyniki Tesli: Zyski spadają, ale inwestorzy wierzą w Muska

Raport Tesli za czwarty kwartał 2024 roku ukazuje, że spółka działa w segmencie o zwiększającej się konkurencyjności, nie tylko w samych USA, ale również w Chinach. Słabiej ma się również sam popyt, biorąc pod uwagę podważanie przejścia z samochodów spalinowych na samochody elektryczne. Jednocześnie jednak inwestorzy oraz sami klienci wciąż cenią firmę, czego wynikiem jest jedynie chwilowy spadek cen po wynikach. Akcje zyskiwały nawet 3% w notowaniach posesyjnych, choć sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie przed konferencją prasową Muska.

Kluczowe dane finansowe

Przychody: 25,7 miliarda dolarów, poniżej szacunków analityków na poziomie 27,3 miliarda dolarów. Niewielki wzrost o 2% w porównaniu z 25,2 miliarda dolarów w czwartym kwartale 2023 roku.

Dochód netto: 2,3 miliarda dolarów, co oznacza ogromny spadek o 70% w porównaniu z 7,9 miliarda dolarów (w tym jednorazowy zysk podatkowy w wysokości 5,9 miliarda dolarów) odnotowanymi w czwartym kwartale 2023 roku. Zysk operacyjny, z wyłączeniem korzyści podatkowej, spadł o 23%.

Dochód netto za cały rok: 7,1 miliarda dolarów, w dół z 15 miliardów dolarów w 2023 roku.

Przychody za cały rok: 97,7 miliarda dolarów, nieznaczny wzrost z 96,8 miliarda dolarów w 2023 roku.

EPS : Dostosowany zysk na akcje wyniósł 73 centy, przy 71 centach rok wcześniej oraz przy oczekiwaniu rynku na poziomie 75 centów

CAPEX: 2,78 miliardów dolarów, co oznacza wzrost na poziomie 21% r/r, oczekiwano 2,72 mld USD

Dostawy pojazdów: 1,8 miliona sztuk w 2024 roku, nieco poniżej poziomów z 2023 roku, co oznacza pierwszy spadek rok do roku od co najmniej 2016 roku. Dostawy w czwartym kwartale wyniosły około 496 000 sztuk, co również nie spełniło oczekiwań.

Spółka rozczarowuje wynikami

Wyniki Tesli w czwartym kwartale podkreślają wyzwania, przed którymi stoi firma. Przychody mniejsze od oczekiwań i dramatyczny spadek zysków są wyraźnymi wskaźnikami nasilającej się konkurencji, szczególnie ze strony chińskich producentów pojazdów elektrycznych, takich jak BYD, oraz potencjalnego osłabienia popytu na pojazdy Tesli. Spadek dostaw, kluczowego wskaźnika dla Tesli, dodatkowo potęguje te obawy. Starzejąca się oferta produktowa, zwłaszcza w porównaniu z rywalami oferującymi szerszy wybór modeli, również przyczynia się do tego stanu rzeczy.

Elon Musk zaprezentuje promyk nadziei?

Pomimo rozczarowujących danych, akcje Tesli początkowo tylko nieznacznie spadły, a obecnie wykazują oznaki ożywienia. Sugeruje to, że inwestorzy pozostają optymistami co do przyszłych perspektyw firmy. Sam Musk wspominał również, że usunięcie dopłat do samochodów elektrycznych uważa za szanse w USA. Do tej odporności spółki przyczynia się kilka czynników:

Obietnica przyszłego wzrostu: Tesla wskazała, że oczekuje powrotu do wzrostu w sprzedaży w 2025 roku, choć jest to uzależnione od czynników takich jak postępy w autonomicznej jeździe i warunki makroekonomiczne.

Sztuczna inteligencja i autonomiczna jazda: Narracja wokół potencjału Tesli w zakresie autonomicznej jazdy i sztucznej inteligencji wciąż napędza entuzjazm inwestorów. Oświadczenia Elona Muska na temat "pełnej autonomiczności pojazów" i potencjału "robotaksówek" podsycają spekulacje na temat przyszłości, w której Tesla dominuje nie tylko w pojazdach elektrycznych, ale w całym krajobrazie transportu.

"Czynnik Elona": Pomimo obaw o jego podzielną uwagę, przywództwo Elona Muska jest wciąż postrzegane jako duży atut przez wielu inwestorów. Jego wizja i dotychczasowe osiągnięcia w przełamywaniu branż dają mu pewną "moc gwiazdy", która wykracza poza krótkoterminowe wyniki finansowe. Niektórzy uważają nawet, że jego bliskie powiązania z obecną administracją mogą przynieść korzyści Tesli.

Obniżki cen i przystępność cenowa: Tesla wdrożyła obniżki cen i oferuje zachęty, aby zwiększyć sprzedaż, co wpływa na rentowność, ale potencjalnie pozycjonuje firmę na przyszły wzrost wolumenu. Obietnica bardziej przystępnych modeli w przyszłości również utrzymuje zainteresowanie potencjalnych nabywców i inwestorów.

Wyniki Tesli w czwartym kwartale podkreślają wyzwania związane nie tyle z utrzymaniem wzrostu, co z samym utrzymaniem sprzedaży na obecnym poziomie. W Zasadzie od IV kwartału 2022 roku obserwujemy niemal stałe przychody i raczej spadające marże, choć te udało się poprawić minimalnie w ostatnich kwartałach. Są jednak mniejsze niż w 2022 roku. Niemniej obniżanie cen i mniejsze marże mogą być związane z pewną strategią, aby zwiększyć swój udział w rynku i prześcignąć konkurencję w nowszych technologiach i usługach.

Chociaż wyniki finansowe są niewątpliwie rozczarowujące, reakcja rynku sugeruje, że inwestorzy są skłonni przymknąć oko na te krótkoterminowe niepowodzenia. Przyszły sukces firmy zależy od jej zdolności do spełnienia obietnic w zakresie autonomicznej jazdy, rozszerzenia oferty produktowej i poruszania się po zmieniającym się krajobrazie rynku pojazdów elektrycznych. Elon Musk wielokrotnie pokazywał, że myśli zupełnie inaczej niż szefowie wielkich korporacji samochodowych, co ostatecznie doprowadziło do Teslę do tego, że stała się największą spółką motoryzacyjną na świecie, sprzedając ułamek tego, co konkurencja. Wobec tego, nadzieja wciąż trwa, natomiast nie jest wykluczone, że w pewnym momencie rynek powie sprawdzam.

Akcje Tesli straciły podczas środowej sesji, ale obecnie zyskują blisko 4% w notowaniach posesyjnych w oczekiwaniu na nowe obietnice Elona Muska. Źródło: xStation5