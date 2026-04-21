Wyniki UnitedHealth Group: Zdrowy wzrost

Lider amerykańskiego rynku usług medycznych oraz ubezpieczeń ma za sobą kilka trudnych kwartałów. Najnowsze wyniki wydają się jednak wskazywać, że passa spółki może się w końcu odwrócić. Wyniki za I kwartał przebiły oczekiwania inwestorów, a akcje spółki rosną o blisko 10% podczas dzisiejszej sesji.
- Spółka wykazała przychody w wysokości 111,7 mld USD. Oznacza to wzrost rok do roku o ok. 2% i wynik powyżej oczekiwań analityków, wynoszących ok. 109 mld USD.
Spółka naprawdę zabłysnęła jednak rentownością oraz prognozami.
- EPS wyniósł aż 7,23 USD wobec oczekiwań na poziomie ok. 6,6 USD, co stanowi wzrost o 5%.
- Prognoza EPS na koniec roku została podniesiona z 17,75 USD do 18,25 USD, co jest znacząco powyżej konsensusu analityków z Wall Street, celujących w ok. 17,8 USD.
Uwagę inwestorów przyciąga również istotny dla spółki wskaźnik kosztów medycznych. Spadek (optymalizacja) kosztów medycznych oznacza poprawę rentowności modelu biznesowego. Spółce udało się obniżyć udział kosztów medycznych do 83,9% - oznacza to bezpośrednią poprawę rentowności.
W kontekście rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne w USA, efekt bazy oraz imponująca poprawa rentowności mogą pomóc spółce w zdecydowany sposób zakończyć trudny dla siebie okres.
UNH.US (D1)
Kurs spółki ponownie znalazł się w okolicy górnego ograniczenia kanału konsolidacji. Warunkiem dalszego wzrostu wyceny jest zdecydowane pokonanie rozległej i silnej strefy oporu w przedziale 360–380. Jeśli się to uda, możliwy będzie „pościg” za linią trendu wzrostowego (pomarańczowa). Źródło: xStation5.
US Open: Makro w górę, napięcia w dół!
PULS GPW: Spokojna sesja w cieniu ważnych danych
USA Rare Earth przejmuje kluczowe brazylijskie kopalnie metali ziem rzadkich ⛏️
US OPEN: Powrót obaw geopolitycznych uderza w rynki 💥
