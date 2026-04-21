Wyniki UnitedHealth Group: Zdrowy wzrost

Lider amerykańskiego rynku usług medycznych oraz ubezpieczeń ma za sobą kilka trudnych kwartałów. Najnowsze wyniki wydają się jednak wskazywać, że passa spółki może się w końcu odwrócić. Wyniki za I kwartał przebiły oczekiwania inwestorów, a akcje spółki rosną o blisko 10% podczas dzisiejszej sesji.

Spółka wykazała przychody w wysokości 111,7 mld USD. Oznacza to wzrost rok do roku o ok. 2% i wynik powyżej oczekiwań analityków, wynoszących ok. 109 mld USD.

Spółka naprawdę zabłysnęła jednak rentownością oraz prognozami.

EPS wyniósł aż 7,23 USD wobec oczekiwań na poziomie ok. 6,6 USD, co stanowi wzrost o 5%.

Prognoza EPS na koniec roku została podniesiona z 17,75 USD do 18,25 USD, co jest znacząco powyżej konsensusu analityków z Wall Street, celujących w ok. 17,8 USD.

Uwagę inwestorów przyciąga również istotny dla spółki wskaźnik kosztów medycznych. Spadek (optymalizacja) kosztów medycznych oznacza poprawę rentowności modelu biznesowego. Spółce udało się obniżyć udział kosztów medycznych do 83,9% - oznacza to bezpośrednią poprawę rentowności.

W kontekście rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne w USA, efekt bazy oraz imponująca poprawa rentowności mogą pomóc spółce w zdecydowany sposób zakończyć trudny dla siebie okres.

UNH.US (D1)

Kurs spółki ponownie znalazł się w okolicy górnego ograniczenia kanału konsolidacji. Warunkiem dalszego wzrostu wyceny jest zdecydowane pokonanie rozległej i silnej strefy oporu w przedziale 360–380. Jeśli się to uda, możliwy będzie „pościg” za linią trendu wzrostowego (pomarańczowa). Źródło: xStation5.