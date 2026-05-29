US OPEN: Dell wystrzelił i dalej napędza wzrosty spółek Tech 🚀

Kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq 100 rosną po 0,1%, a Dow Jones zyskuje 0,2% w obliczu ostatniej sesji maja – miesiąca, który okazał się wyjątkowo dobry dla giełd. Głównym motorem napędowym pozostaje narracja AI: wyniki Della po sesji dosłownie wysadziły rynek w kosmos i pchnęły całą branżę komputerową mocno w górę.

Dell raportował przychody z AI rosnące niemal 9-krotnie rok do roku i podniósł całoroczne prognozy do 165–169 mld USD przy zysku EPS na poziomie 17,90 USD – daleko powyżej oczekiwań analityków zakładających 142,5 mld USD i 13,09 USD EPS. To właśnie wyniki Della są dziś czynnikiem sterującym nastrojami, Dell dołącza do grona "dinozaurów technologicznych", które odkryły drugie życie jako gracze AI, podobnie jak wcześniej Intel, Cisco czy Nokia. Warto jednak pamiętać, że Goldman Sachs szacuje gotowość funduszy emerytalnych do sprzedaży akcji wartych 14 mld USD w ramach miesięcznego rebalansowania – to 12. największy tego typu szacunek od co najmniej 2000 roku.

Na sektorowym polu bitwy zdecydowanie wygrywa technologia i hardware komputerowy: Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%, SMCI +10%, HP +7%. Przegranymi są dziś spółki kosmiczne po eksplozji rakiety Blue Origin na platformie startowej (ASTS -15%, Rocket Lab -5,5%), sektor odzieżowy (Gap -15%, American Eagle -11%) oraz część firm cyberbezpieczeństwa (SentinelOne -16%).

