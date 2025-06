Wypowiedzi topowych polityków z USA w kontekście zachowania dolara i Wall Street

Howard Lutnick (sekretarz handlu USA):

Informuje o postępach w rozmowach handlowych z Chinami, gdzie osiągnięto porozumienie dotyczące eksportu metali ziem rzadkich do USA oraz ogólnie pozytywnej atmosferze negocjacji.

Podkreślił, że ostateczna decyzja w sprawie umowy należy do prezydentów Trumpa i Xi, a Chiny mają natychmiast zatwierdzać wnioski amerykańskich firm.

Wskazał, że USA i Chiny zamierzają wspólnie szukać sposobów na zwiększenie wymiany handlowej, choć Chiny nie zgodziły się na wstrzymanie produkcji fentanylu.

Dodał, że rozmowy z Meksykiem dotyczące ceł na stal są bliskie zakończenia.

Scott Bessent (sekretarz skarbu USA):

Zwrócił uwagę na spadek inflacji i dobre dane CPI, podkreślając skuteczność polityki gospodarczej USA.

Przyznał, że nie wiadomo, czy wszyscy skorzystają na nowej ustawie podatkowej i czy zwiększy ona dług publiczny, a termin osiągnięcia limitu zadłużenia pozostaje niepewny.

Podkreślił, że wokół poprawki 899 narasta dezinformacja, a firmy zagraniczne powinny lobbować o zmiany u własnych rządów.

USA stanowczo zniechęcają inne kraje do udziału w konferencji ONZ ws. rozwiązania dwupaństwowego dla Izraela i Palestyny, ostrzegając przed konsekwencjami dyplomatycznymi.



Wypowiedzi obu polityków wpisują się w okres wysokiej zmienności na rynkach, ale jednocześnie nie wpływają znacząco w ostatnich minutach na to, co dzieje się na Wall Street. Niemniej kwestia polityki handlowej oraz podatkowej są kluczowe nie tylko dla Wall Street, ale również dla dolara, biorąc pod uwagę ostatnią globalną niechęć do tej waluty. Pozytywne dane o inflacji i postępy w rozmowach handlowych mogą wspierać amerykańskie indeksy giełdowe i dolara, choć niepewność wokół limitu zadłużenia czy napięcia geopolityczne pozostają czynnikami ryzyka. EURUSD testuje okolice bliskie 1,15, natomiast US500 spada nieco poniżej 6050 punktów.