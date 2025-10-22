Wzrosty 'meme stocks' wracają? Akcje Beyond Meat rosną 80% przed otwarciem USA

-
-
-
-
-
-
Akcje Beyond Meat (BYND.US) rosną o ponad 80% w środę, w ramach fali tzw. meme-stock rally, gwałtownego wzrostu spółek napędzanego przez społeczności inwestorów w internecie. Poturbowana w ostatnich kwartałach spółka, produkująca żywność wegańską, zastępującą mięso regularnie przynosi straty netto ku zaskoczeniu Wall Street ogłosiła rozszerzenie współpracy z Walmartem – produkty Beyond Meat trafią do ponad 2 000 sklepów sieci w całych Stanach Zjednoczonych. To jednak nie jedyny powód wzrostu. W mediach społecznościowych popularny trader Dimitri Semenikhin, znany jako Capybara Stocks, ogłosił, że kupił miliony akcji Beyond Meat, nazywając spółkę „niedowartościowaną”. Od piątku cena akcji wzrosła już o ponad 800%. Euforyczne wzrosty Beyond Meat zdają się odzwierciedlać dynamikę trwającej hossy na Wall Street.
Źródło: xStation5
US OPEN: Odczyty makro wynoszą indeksy na nowe szczyty
