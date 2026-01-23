☑️Zagłosuj na XTB

Najważniejsze wnioski XTB nominowane aż w 7 kategoriach

Będziemy wdzięczni za Twój głos

Invest Cuffs odbędzie się 20-21 marca w Krakowie

Drogi kliencie Nasza firma została nominowana aż w 7 kategoriach największego branżowego konkursu Invest Cuffs. Możesz oddać głos m.in. na dr Przemysława Kwietnia w kategorii "Analityk 2025" oraz XTB jako "Dom maklerski 2025". Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcisz kilka minut i zagłosujesz (kliknij TUTAJ) na stronie konkursowej https://investcuffs.pl/konkurs/ Dziękujemy, że jesteś z nami!

