Wykres dnia: EURUSD pod presją po danych PMI! 📉

Para EUR/USD handluje teraz w rejonie około 1,1733. Rynki były umiarkowanie zmienne w reakcji na odczyty PMI ze strefy euro oraz przed publikacją danych, które wcześniej stanowiły punkt odniesienia dla inwestorów. Kurs oddalił się od lokalnych maksimów, ponieważ impulsy płynące z danych PMI nie okazały się wystarczająco silne, by utrzymać zwyżkowy momentum.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dziś kurs EUR/USD?

Wyniki flash PMI strefy euro

Najważniejszym czynnikiem wpływającym dziś na notowania EUR/USD są wyniki PMI z najważniejszych krajów europy oraz ze strefy euro jako całości. W Niemczech wskaźniki przemysłowy i usługowy wypadły lepiej od prognoz, co początkowo wspierało euro. We Francji sektor usług pokazał słabsze dane, co ograniczyło pozytywne nastroje. W całej strefie euro wskaźniki PMI potwierdziły umiarkowaną ekspansję, choć tempo wzrostu usług spowolniło w porównaniu z wcześniejszymi odczytami. Tak mieszane wyniki nie dały jednoznacznego sygnału fundamentalnego dla euro, przez co para EUR/USD utrzymuje się w konsolidacji wokół obecnych poziomów.

Nastroje rynkowe i ryzyka geopolityczne

Drugim czynnikiem kształtującym kurs są nastroje dotyczące dolara, wynikające z globalnych i geopolitycznych wydarzeń. W ostatnich dniach indeks dolara amerykańskiego DXY notował relatywne osłabienie, częściowo z powodu napięć między USA a UE oraz zmiany tonów w komunikatach politycznych, które chwilowo ograniczyły siłę dolara. Te okoliczności sprzyjały odbiciu EUR/USD z niższych poziomów, jednak brak silnego impulsu makroekonomicznego sprawił, że wzrosty pozostawały umiarkowane i ograniczone.

Kluczowe wniski

Dane PMI wskazują na umiarkowany wzrost w strefie euro. Rynek EUR/USD pozostaje pod wpływem mieszanki pozytywnych i negatywnych sygnałów. Para może utrzymywać się w obecnym zakresie lub próbować lekkiego odbicia w górę, jeśli niemieckie PMI nadal będą stanowić silne wsparcie dla euro.