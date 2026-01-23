⏫USDJPY pozostaje wysoko. BoJ utrzymuje stopy i pozostaje ostrożny

Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian, z główną stopą procentową na poziomie 0,75%. Z drugiej strony projekcje banku dotyczące wzrostu i inflacji wydają się być bardzo jastrzębie, ale przynajmniej na ten moment nie pomogło to jenowi, który boryka się z problemami wpływu perspektyw polityki fiskalnej. Niemniej oczekuje się, że Bank Japonii powróci do podwyżek stóp procentowych, choć pierwszy ruch oczekiwany jest dopiero w połowie roku. Rynek wycenia obecnie nieco ponad 2 podwyżki w tym roku, choć niektóre banki jak CIti widzą nawet 3 ruchy w tym roku.

Bank Japonii ma podnieść stopy procentowe w połowie roku. Rynek oczekuje, że BoJ podniesie stopy dwukrotnie w tym roku, choć jednocześnie szef Banku Japonii pozostaje ostrożny. Źródło: Bloomberg Finance LP

Warto jednak zwrócić uwagę, że kurs walutowy reaguje przede wszystkim an krótkoterminową perspektywę. Przekaz Uedy jest jednak na tyle ostrożny, że jen pozostaje pod presją, mimo że w horyzoncie kilku kwartałów perspektywa wyższych stóp powinna go wspierać.​

Co zrobił BoJ?

Główna stopa procentowa została pozostawiona na 0,75% (po podwyżce z 0,5% w grudniu), przy głosowaniu 8–1. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeden członek BoJ głosował za podwyżką do 1%.​

Bank podniósł prognozy wzrostu PKB na lata fiskalne 2025–2026 do ok. 0,9–1,0% oraz wyraźnie podbił ścieżkę inflacji bazowej, szczególnie „core-core”, która ma utrzymywać się powyżej 2% aż do roku fiskalnego 2027.​

W komunikacie podkreślono, że presja płacowa i popyt krajowy wzmacniają impet inflacji, mimo niższych cen ropy i jednoczesnego luzowania ryzyk globalnych.​​

Co powiedział Ueda?

Ueda powtórzył, że bank „będzie kontynuował podwyżki stóp, jeśli jego prognozy dla gospodarki i inflacji się zmaterializują”, ale ścieżka i tempo zależą od napływających danych, w tym z rynku pracy i płac.

Zwrócił uwagę, że od grudniowej podwyżki minęło mało czasu i BoJ musi jeszcze ocenić jej wpływ na gospodarkę, co uzasadnia pauzę.

W kwestii jena unikał komentarza do poziomu kursu, przypominając, że kurs walutowy formalnie należy do kompetencji rządu; przyznał jednak, że słaby jen podbija ceny importu i może tymczasowo wzmacniać inflację.​​

Czy będą podwyżki w 2026?

Same prognozy BoJ – core-core CPI (inflacja wyłączająca ceny świeżej żywności i energii) stabilnie powyżej 2% i wyższy wzrost PKB – de facto uzasadniają dalsze zacieśnienie, więc kierunkowo bank sygnalizuje kolejne ruchy w górę.​

Bloomberg Economics zakłada kolejną podwyżkę dopiero około lipca, argumentując, że bank chce uniknąć zbyt agresywnego zwrotu po rocznej przerwie między poprzednimi ruchami, szczególnie przed wyborami.​

Rynek stopy procentowej wycenia łagodną ścieżkę – raczej jedną podwyżkę w połowie roku, z możliwą kolejną podwyżką pod koniec tego roku.

Co dalej z jenem?

Mimo jastrzębszych prognoz kurs USDJPY pozostaje blisko 160, bo inwestorzy skupili się na ostrożnym tonie Uedy i fakcie, że nie zasygnalizował szybkiej podwyżki. Rynek odczytuje to jako “dovish hold”

Rynek obawia się negatywnego wpływu polityki fiskalnej na finanse państwa (pomysł obniżenia podatku VAT na żywność do zera). Oczekuje się, że przy obecnej ekspansywnej polityce może dojść do znacznego wzrostu deficytu, co może być negatywnie odebrane przez inwestorów.

Różnica między stopami w USA oraz w Japonii w dalszym ciągu mocno faworyzuje dolara amerykańskiego, choć jednocześnie wysokie rentowności w Japonii i spread z rentownościami w USA teoretycznie dawałby przewagę jenowi, patrząc na zmiany z ostatnich miesięcy. Niemniej, znaczący przyrost rentowności w Japonii jest efektem strachu, a nie zmianą polityki monetarnej

W horyzoncie 6–12 miesięcy fundamenty są jednak bardziej jenowe: dalsze, choć powolne podwyżki BoJ i zawężanie spreadów stóp procentowych, a także ryzyko słabszego dolara przy zbliżających się cięciach Fed, przemawiają za stopniowym umocnieniem JPY, zwłaszcza z poziomów bliskich 160.

Rentowności 40 letnich japońskich obligacji wzrosły do poziomu 4% pierwszy raz w historii. Jak widać znaczny wzrost rentowności wcale nie sprzyjał jenowi, choć jednocześnie należy też pamiętać, że zazwyczaj wzrost rentowności na świecie idzie w parze - wraz z umiarkowanym wzrostem rentowności w USA, mamy również wzrosty w Japonii. Bardzo silny wzrost od 2022 to jednak efekt polityki fiskalnej, obaw o deficyt i długoterminowe przestrzelenie inflacji. Stopy procentowe, które działają na krótki koniec krzywej, mają ograniczony wpływ na długoterminowe obligacje, w szczególności te 40 letnie. Źródło: Bloomberg Finance LP

Spread rentowności między USA oraz Japonią wyraźnie faworyzuje jedna, ale z drugiej strony wzrost rentowności nie jest związany tylko i wyłączenie ze stopami procentowymi. 10 letnie rentowności bardziej reagują na oczekiwania inflacyjne, wzrost i ryzyko, niż na poziom krótkoterminowych stóp procentowych. Źródło: Bloomberg FInance LP

Krzywa dochodowości nieco wypłaszczyła się na krótkim końcu, ale rentowności 2 letnie wciąż pozostają wyraźnie powyżej obecnych poziomó stóp procentowych oraz prognozowanych stóp procentowych. Źródło: Bloomberg Finace LP

Co mówi rynek?

Krótkoterminowo: brak jasnego sygnału o szybkiej podwyżce sprzyja kontynuacji wysokiej zmienności. Po pierwszym negatywnym wpływie na jena, obecnie obserwujemy stabilizację, wraz z podniesieniem się krótkoterminowych rentowności oraz spadkiem długoterminowych rentowności z ekstremalnych poziomów

Średni termin: rynek w krótkim terminie jest obecnie ekstremalnie negatywnie nastawiony na jena. Jednak wysokie rentowności i ewentualny brak negatywnego wpływu na inwestorów zagranicznych może ostatecznie wpłynąć na ożywienie na walucie. Jeśli prognozy wzrostu gospodarczego się spełnią i Bank Japonii faktycznie będzie sygnalizował podwyżki, istnieje szansa w dłuższym terminie na umocnienie jena

W ostatnim czasie obserwujemy ekstremalną redukcję longów i kontynuację przyrostów shortów. Obecnie pozycje netto znajdują się przy długoterminowej średniej na poziomie negatywnym. Jeśli jednak pozycje netto spadną do okolic ok. -100 tysięcy kontraktów, może to stanowić sygnał kontrariański. Co więcej, ekstremalna ilość shortów zawsze może doprowadzić do squeezu, tak jak było to np. w 2024 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

USDJPY nieco wyhamowuje trend wzrostowy i pomimo ostatniej paniki związanej z rentownościami, jen nie zwiększa znacząco słabości. Choć istnieje przestrzeń do przetestowania poziomu 160, ważnym sygnałem mogłoby być przekroczenie średniej 50 okresowej. Przełamanie tej średniej mogłoby doprowadzić do sporej korekty, nie tylko do zakresu 150-151, ale teoretycznie niżej, jeśli sytuacja w Japonii ustabilizuje się, a rynek wciąż będzie rozgrywał scenariusz “SELL America”. Źródło: xStation5