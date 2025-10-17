Zapraszamy na nasz nowy materiał na YouTube🎙️

Rosnące napięcia i rekordowe wydatki na obronność 🛡️w Europie zmieniają rynek zbrojeniowy. Firmy z sektora, jak Lubawa, zyskują na lawinowych kontraktach i rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne wyposażenie 🪖 🎙️ Kamil Szczepański, Analityk Rynków Finansowych XTB, przybliży Wam specyfikę branży oraz opowie o potencjale Lubawy - producenta kamizelek kuloodpornych, systemów maskowania i rozwiązań antydronowych. 🎥 Zobacz materiał: https://youtu.be/aXUcnJu1UTI I dowiedz się: ✔️ Jak geopolityka napędza inwestycje w sektor obronny?

✔️ Dlaczego Lubawa to ważny gracz w niszy “soft defence”?

✔️ Jakie szanse i ryzyka niosą inwestycje w spółki zbrojeniowe? #XTB #inwestowanie #Lubawa #rynki

