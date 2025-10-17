Kalendarz ekonomiczny: Euro inflacja na finiszu tygodnia

Wyniki takich firm jak American Express i State Street uzupełnią kalendarz publikacji na koniec tygodnia.

Kalendarz makro na koniec tygodnia jest raczej pusty, a z powodu trwającego shutdownu w USA prawdopodobnie nie zobaczymy nowych danych z amerykańskiej gospodarki. W centrum uwagi pozostają dzisiaj kluczowe odczyty inflacji z całej strefy euro. Finalne dane za wrzesień pokażą zarówno inflację konsumencką, jak i inflację bazową. To ważny sygnał dla oceny dalszej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. Poza danymi makro, inwestorzy będą mogli zapoznać się z wynikami kilku dużych spółek, takich jak American Express czy State Street. Dzisiejszy kalendarz: 08:00 Szwecja - Stopa bezrobocia za wrzesień ( aktualna: 8,3% .; poprzednio: 8,4%.)

08:30 Węgry - Wynagrodzenia ( aktualna 8,7% ; poprzednio: 9%)

09:00 Słowacja - Inflacja HICP (prognoza: 4,6%; poprzednio: 4,4%)

11:00 EU - Finalna inflacja konsumencka za wrzesień Inflacja HICP (m/m) (prognoza: 0,1% r/r; poprzednio: 0,1% r/r) Inflacja Bazowa HICP (m/m) (prognoza: 0,1% r/r; poprzednio: 0,3% r/r) Inflacja HICP (r/r) (prognoza: 2,2% r/r; poprzednio: 2,0% r/r) Inflacja bazowa HICP (r/r) (prognoza: 2,3% r/r; poprzednio: 2,3% r/r)

14:45 Niemcy - Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku Joachim Nagel

18:15 USA - Przemówienie Alberto Musalema z Fed

19:00 USA - Liczba wież wiertniczych (prognoza: 417; poprzednio: 418) Kalendarz spółek (przed sesją na Wall Street) American Express Company

Truist Financial Corporation

State Street

SLB Limited Po sesji na Wall Street HDFC Bank Limited



