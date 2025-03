Złoto na rekordowych poziomach 💰

Ceny z艂ota osi膮gaj膮 nowe rekordy, si臋gaj膮c 2 970 USD za uncj臋 troja艅sk膮. Inwestorzy szukaj膮 bezpiecznych aktyw贸w w obliczu rosn膮cych napi臋膰 globalnych.

Gro藕by celne Trumpa podsycaj膮 niepewno艣膰

Rynek do艣wiadcza znacznej zmienno艣ci, poniewa偶 prezydent Donald Trump grozi na艂o偶eniem 200% ce艂 na import europejskiego alkoholu, w tym win i szampan贸w z Francji oraz innych kraj贸w UE. Ten najnowszy ruch w eskaluj膮cej transatlantyckiej wojnie handlowej wstrz膮sn膮艂 rynkami, powoduj膮c gwa艂towne spadki w艣r贸d europejskich producent贸w alkoholu. Trump wszcz膮艂 r贸wnie偶 dochodzenie w sprawie importu miedzi, co potencjalnie mo偶e doprowadzi膰 do obj臋cia tego metalu ochron膮 handlow膮, co skutkuje lekkimi spadkami kontrakt贸w terminowych na mied藕.

Potencjalne zawieszenie broni mi臋dzy Rosj膮 a Ukrain膮

Cho膰 napi臋cia handlowe przy膰miewaj膮 inne wydarzenia, pojawiaj膮 si臋 pozytywne informacje dotycz膮ce potencjalnego zawieszenia broni mi臋dzy Rosj膮 a Ukrain膮. Prezydent Putin wyrazi艂 otwarto艣膰 na ameryka艅sk膮 propozycj臋 30-dniowego zawieszenia broni, jednak podkre艣li艂, 偶e warunki trwa艂ego pokoju musz膮 jeszcze zosta膰 dopracowane.

Pomimo mo偶liwo艣ci deeskalacji geopolitycznej momentum z艂ota wydaje si臋 nieos艂abione, poniewa偶 inne czynniki nadal nap臋dzaj膮 popyt inwestor贸w na ten metal szlachetny.

Iran masowo gromadzi z艂oto

Iran znacz膮co zwi臋kszy艂 swoje rezerwy z艂ota jako zabezpieczenie przed niepewno艣ci膮 gospodarcz膮 i sankcjami USA. Do ko艅ca lutego Iran zaimportowa艂 ponad 100 ton sztabek z艂ota, co stanowi wzrost o ponad 300% w por贸wnaniu z poprzednim rokiem. Szef Centralnego Banku Iranu, Mohammad Reza Farzin, twierdzi, 偶e 20% rezerw walutowych kraju zosta艂o przekszta艂cone w z艂oto.

Ta strategiczna zmiana nast臋puje w momencie, gdy Iran mierzy si臋 z now膮 fal膮 presji w ramach polityki 鈥瀖aksymalnej presji鈥 Trumpa. Rz膮d prezydenta Masouda Pezeshkiana przyspieszy艂 zakupy z艂ota jako spos贸b na zmniejszenie zale偶no艣ci od dolara ameryka艅skiego i utrzymanie aktyw贸w o realnej warto艣ci do mi臋dzynarodowego handlu.

Oczekiwania obni偶ek st贸p procentowych zwi臋kszaj膮 atrakcyjno艣膰 z艂ota

Lutowy indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w USA wzr贸s艂 jedynie o 0,2%, co prze艂o偶y艂o si臋 na roczn膮 inflacj臋 na poziomie 2,8%, nieco poni偶ej oczekiwanych 2,9% i mniej ni偶 3,0% w styczniu. Spadek inflacji wzmocni艂 oczekiwania na obni偶ki st贸p procentowych przez Rezerw臋 Federaln膮, a rynki obecnie wyceniaj膮 trzy obni偶ki w tym roku, z pierwsz膮 spodziewan膮 w czerwcu lub lipcu.

Ni偶sze stopy procentowe zazwyczaj redukuj膮 koszt alternatywny utrzymywania aktyw贸w niegeneruj膮cych dochodu, takich jak z艂oto, czyni膮c je bardziej atrakcyjnymi dla inwestor贸w. Fed ma podj膮膰 decyzj臋 dotycz膮c膮 st贸p procentowych podczas posiedzenia zaplanowanego na 18-19 marca.

Implikowane obni偶ki st贸p procentowych w USA. 殴r贸d艂o: Bloomberg L.P.

Banki centralne kontynuuj膮 agresywne zakupy

Banki centralne na ca艂ym 艣wiecie nadal gromadz膮 rezerwy z艂ota. Polska sta艂a si臋 najwi臋kszym zg艂oszonym nabywc膮 netto w 2024 roku, zwi臋kszaj膮c rezerwy o 90 ton, nast臋pnie Turcja (75 ton) i Indie (73 tony). Rezerwy polskiego banku centralnego osi膮gn臋艂y 450 ton, co czyni Polsk臋 13. najwi臋kszym posiadaczem z艂ota na 艣wiecie, a z艂oto stanowi obecnie 17% rezerw walutowych kraju.

Wall Street podnosi prognozy cenowe

W miar臋 jak z艂oto zmierza w kierunku 3 000 USD za uncj臋, analitycy rewiduj膮 swoje prognozy w g贸r臋:

Macquarie Group przewiduje, 偶e z艂oto osi膮gnie 3 500 USD w trzecim kwartale 2025 roku.

przewiduje, 偶e z艂oto osi膮gnie 3 500 USD w trzecim kwartale 2025 roku. BNP Paribas prognozuje ceny powy偶ej 3 100 USD za uncj臋 w drugim kwartale.

prognozuje ceny powy偶ej 3 100 USD za uncj臋 w drugim kwartale. Goldman Sachs podni贸s艂 swoj膮 prognoz臋 na koniec roku do 3 100 USD za uncj臋.

GOLD (Interwa艂 D1)

Z艂oto osi膮ga nowy historyczny rekord (ATH) na poziomie 2 980 USD za uncj臋. RSI zbli偶a si臋 do strefy wykupienia, a MACD jest na kraw臋dzi byczego przeci臋cia.