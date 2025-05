🟡 Złoto odbija 1,6%

Obni偶enie ratingu kredytowego USA wzmacnia bezpieczne przystanie 馃搱

Z艂oto odbija 1,6%, testuj膮c op贸r w okolicach 3250 dolar贸w za uncj臋 w reakcji na nowy epizod sentymentu 鈥淪ell USA鈥. Po tygodniu nieprzerwanych wzrost贸w na ameryka艅skim rynku akcji inwestorzy przeszli do awersji do ryzyka po tym jak agencja Moody鈥檚 obni偶y艂a rating kredytowy Stan贸w Zjednoczonych z AAA do AA.

G艂贸wne wnioski z opinii Moody鈥檚

Relacja d艂ugu USA do PKB ro艣nie nieprzerwanie od ponad dekady, i jest wi臋ksza ni偶 w przypadku por贸wnywalnych gospodarek (98% w 2024 roku). Pomimo deklarowanych przez administracj臋 Trumpa ci臋膰 w bud偶ecie, Moody鈥檚 prognozuje wzrost relacji do 135% przed 2035.

Koszty obs艂ugi d艂ugu coraz mocniej obci膮偶aj膮 bud偶et federalny. Chaos polityki handlowej oraz obawy o stagflacj臋 zmniejszaj膮 optymizm wobec gospodarczej stabilno艣ci USA, winduj膮c tym samym rentowno艣ci ameryka艅skich obligacji skarbowych. P艂atno艣ci odsetkowe poch艂on臋艂y w 2024 roku 18% przychod贸w federalnych, dwukrotnie wi臋cej ni偶 w 2021.

Z艂oto zyskuje te偶 po艣rednio dzi臋ki s艂abszemu momentum ameryka艅skiego rynku akcji, kt贸ry otworzy艂 si臋 w poniedzia艂ek ni偶ej, wobec wi臋kszej ostro偶no艣ci inwestor贸w. Szacunki The Budget Lab, przy Yale University wskazuj膮, 偶e mimo odwil偶y celnej w relacjach USA - Chiny, wci膮偶 40% negatywnych efekt贸w taryf sprzed 12 maja b臋dzie odczuwalne w ameryka艅skiej gospodarce.

GOLD (interwa艂 D1, H1)

Z艂oto wstrzyma艂o spadki na poziomie 50-sesyjnej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej (EMA50, pomara艅czowa linia), przy 3200 USD za uncj臋.

殴r贸d艂o: xStation5

Na interwale godzinowym widzimy, 偶e momentum od strony MACD i RSI zaczyna wskazywa膰 na dominuj膮c膮 rol臋 kupuj膮cych - istotnym oporem mo偶e okaza膰 si臋 3270 USD za uncj臋, tj. okolice EMA200 i 38,2 zniesienia Fibonacciego. To tak偶e poziom, gdzie obserwujemy poprzednie, silne cenowe.

殴r贸d艂o: xStation5