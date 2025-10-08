🥇​​​​​​​Złoto przebija $4000 po raz pierwszy!

Najważniejsze wnioski Przekroczony Poziom 4000 USD: Złoto osiągnęło historyczne maksimum powyżej 4000 USD za uncję , notując najlepszy roczny wzrost (ponad 50%) od 1979 roku.

Kluczowe Czynniki: Rajd napędzany jest głównie przez pivot Fed , zamknięcie rządu USA oraz rosnącą niepewność geopolityczną .

Perspektywy: Analitycy widzą potencjalne cele nawet do 5000 USD, pomimo ostrzeżeń o ryzyku gwałtownej korekty.

Cena złota po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 4000 dolarów za uncję, co stanowi symbol i efekt narastającej niepewności gospodarczej oraz politycznej na świecie. Wzrost notowań tego najważniejszego metalu szlachetnego na świecie przekracza ponad 50% i od początku tego roku jest to najlepszy rok od 1979 roku. Kilkukrotnie mieliśmy zmiany rzędu 30-40%, ale poza latami 70, nie udało się przekroczyć rocznego zwrotu na poziomie 50%. Choć cena rosła już w zeszłym roku i na początku obecnego, to jednak główna fala rozpoczęła się w sierpniu, wraz z pivotem ze strony Fed oraz wejściem w życie ceł Donalda Trumpa. Dodatkowo niepewności dodaje obecny shutdown amerykańskiego rządu. Kluczowe czynniki wzrostu Złoto umacnia swoją pozycję jako „bezpieczna przystań” w warunkach niepewności gospodarczej — wywołanej nie tylko problemami USA, lecz także napięciami geopolitycznymi, m.in. w Europie oraz Azji.



Banki centralne oraz inwestorzy indywidualni zwiększają zakupy złota, traktując je jako zabezpieczenie przed utratą wartości pieniądza i rosnącą inflacją. W tym roku ponownie głównymi kupującymi jest Polska czy Chiny. Choć tempo skupu banków centralnych spowolniło, wraz z popytem inwestycyjnym fizycznym i ETFami pozostaje najmocniejszą wzrostową siłą popytu.



Spadek wartości dolara amerykańskiego w 2025 roku oraz perspektywa dalszego obniżania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną wzmacniają popyt na złoto. W tym momencie cały czas rozgrywamy ilość obniżek, a nie czas, kiedy te obniżki się skończą. Dodatkowo podważanie wiarygodności Fed przez amerykańską administrację i erozja statutu waluty rezerwowej przez dolara pobudza złoto i inne metale do wzrostu.

Historyczna dynamika i perspektywy Mocny popyt inwestycyjny, zwłaszcza na ETFy inwestujące w złoto, przyczynił się do największych kwartalnych napływów środków od kilku dekad.



Złoto wybiło się na nowe szczyty po raz trzynasty w samym wrześniu, a analitycy nie wykluczają ruchu nawet w okolice 4300 USD w kolejnych miesiącach. Goldman Sachs wskazywał, że przy spyrzjających warunkach złoto może sięgnąć 5000 USD w połowie przyszłego roku, a jako scenariusz bazowy zakłada dojście do 4900 do końca przyszłego roku.



Najnowsze raporty ze strony instytucji zalecają jednak ostrożność — Bank of America ostrzega przed zagrożeniem korekty po dynamicznej fali wzrostowej. Goldman Sachs oraz JP Morgan również ostrzegają przed przewartościowaniem. Niemniej na ten moment brak jest czynników, które mogłyby korektę wywołać. Potrzebowalibyśmy bardzo mocnego umocnienia dolara, krachu na Wall Street (popyt na gotówkę, podobnie jak w trakcie pandemii), czy zniwelowania czynników ryzyka geopolitycznego. Żaden z tych czynników nie znajduje się jednak na najbliższym horyzoncie.

Złoto przebija na rynku spot cenę 4000 USD nieco przed godziną 4:00 czasu CET, natomiast przebicie tego poziomu wyniosło blisko 1%. Obecnie największe korekty w trendzie wzrostowym z ostatnich kilkunastu godzin zakładają utrzymanie 4000 USD jako wsparcia w przypadku przedłużenia obecnie tworzącego się cofnięcia, tuż przed startem sesji europejskiej.

