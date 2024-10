🟡⏫Złoto testuje 2730 USD!

Napi臋cia geopolityczne na Bliskim Wschodzie prowadz膮 do osi膮gni臋cia nowych historycznych szczyt贸w na z艂ocie

W trakcie weekendu dosz艂o do ataku dronowego przeprowadzonego przez Hezbollah, kt贸rego celem by艂a rezydencja premiera Izraela. Dron eksplodowa艂 blisko posiad艂o艣ci, co zwi臋kszy艂o obawy dotycz膮ce uderzenia na Iran przez Izrael. Na ten moment nie ma jednak odpowiedzi nakierowanej w stosunku do Iranu. Izrael zdecydowa艂 si臋 jednak na seri臋 atak贸w rakietowych w Strefie Gazy oraz w Libanie. Ataki w Libanie mia艂y by膰 zwi膮zane z ch臋ci膮 uderzenia w instytucje finansowe Hezbollahu. Jak podaje CNN, od pocz膮tku ataku na Hezbollah w Libanie, zgin臋艂o ponad 1800 obywateli tego kraju.聽

Z艂oto kontynuuje silne wzrosty z niemal ca艂ego poprzedniego tygodnia. Dzisiaj dosz艂o do testu poziomu 2732 USD za uncj臋. Od czerwcowego lokalnego do艂ka po pocz膮tkowej konsolidacji w tym roku, z艂oto zyska艂o ju偶 niemal 20%. Co wi臋cej, przy poziomie 2770 USD za uncj臋 znajduje si臋 zniesienie 200% ca艂ej najwi臋kszej fali spadkowej (pod wzgl臋dem nominalnym), kt贸ra mia艂a miejsce w latach 2011-2016. Obecnie z艂oto znajduje si臋 we wzrostowym kanale trendowym, natomiast poni偶ej mo偶emy znale藕膰 stref臋 buforow膮 mi臋dzy 艣rednimi 50 i 100 DMA, kt贸re stanowi膮 wsparcie dla z艂ota od listopada 2023 roku.聽

