Złoto spada poniżej 3300 USD pod presją dolara i nadziei na pozytywne negocjacje handlowe między Chinami a USA 📉

Ceny złota (GOLD) spadły odkąd kruszec przetestował okolice $3500. Dzisiejsza sesja przynosi kolejny, spory impuls spadkowy. Złoto traci 2% i cofa się poniżej $3300 za uncję, na fali realizacji zysków.

Złoto wciąż reaguje na informacje na temat wojny celnej USA i Chin. Wiara rynku w pozytywny finał negocjacji między USA a Chinami sprawia, że alokacja przenosi się ze złota do bardziej ryzykownych aktywów, jak akcje.

Dziś Bloomberg informował o tym, że Pekin rozważa poluzowanie 125% taryf celnych na niektóre, strategiczne dla Chin towary importowane z USA - doniesienia te 'wzmocniły' przekonanie inwestorów, że korzystna umowa między krajamu jest wciąż jest realna, a 'twarda' pozycja negocjacyjna Chin nieco 'mięknie'

Z drugiej strony, chińska ambasada przeczy informacjom o trwających negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi i jeśli narracja wokół wojny handlowej przybierze na sile, złoto może ponownie zyskać. Jak dotąd jednak niepewność co do dalszego scenariusza nakłada na złoto presję.

Na wykresie poniżej widzimy, że ceny złota (wykres złoty) zaczęły spadać na przełomie 21 i 22 kwietnia, gdy wzrósł indeks dolara (USDIDX). Co prawda 10-letnie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadają dziś o prawie 5 punktów bazowych, ale kontrakty na indeks dolara rosną o ponad 0.2%. Finalne dane UoM za kwiecień wskazały na nieco lepsze nastroje konsumentów, przy wciąż bardzo wysokich, rocznych oczekiwaniach inflacyjnych na poziomie 6,5%.

Źródło: xStation5

GOLD (D1, H1)

Patrząc na notowania GOLD, kurs nie zdołał przełamać poziomu 3500$, po czym rozpoczęła się korekta spadkowa. Na interwale D1 najbliższym wsparciem jest poziom 3245$, wynikający z dolnego ograniczenia układu 1:1. Gdyby doszło do jego przełamania, korekta spadkowa mogłaby przedłużyć się w kierunku horyzontalnego wsparcia przy 3167$. Gdyby i ten poziom nie powstrzymał korekty, kolejne ważne miejsce znajduje się dopiero przy 2960$. Jednak nawet tak głęboka korekta nie oznaczałby jeszcze zmiany trendu. Główny trend na złocie jest cały czas wzrostowy, a cofnięcie do 2960$ oznaczałoby jedynie zejście do 100 - okresowej średniej kroczącej.

GOLD interwał D1. Źródło: xStation5

Patrząc na niższy interwał czasowy - H1, cena nie zdołała wrócić powyżej lokalnej strefy oporu przy 3357$. Poziom ten pozostaje istotnym krótkoterminowym oporem. Dopóki cena jest poniżej, niewykluczone jest pogłębienie korekty spadkowej. Wsparciem są z kolei poziomy wyznaczone z interwału D1 - 3245$ i 3167$.

GOLD interwał H1. Źródło: xStation5