🔝Złoto z rekordem powyżej 3600 USD

Złoto od początku września zyskuje ponad 5%, korzystając na słabości dolara Jeśli nie bralibyśmy pod uwagę niewielkiego cofnięcia cen złota z 4 września, obecnie doświadczalibyśmy 10 z rzędu sesji wzrostowej na rynku złota. Sytuacje takie zdarzają się na rynkach ekstremalnie rzadko. Od początku września złoto zyskuje już ponad 5%, a do kolejnego ekstremalnego poziomu 4000 USD brakuje minimalnie powyżej 10%. Wzrost cen złota napędzany jest słabością amerykańskiego dolara i niepewnością dotyczącą amerykańskiej gospodarki. W miniony piątek dane z amerykańskiego rynku pracy pokazały nie tylko ekstremalnie niski przyrost zatrudnienia na poziomie 22 tys., ale również kolejną negatywną rewizję, dotyczącą danych za czerwiec. Stopa bezrobocia wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 4,3%, a dynamika płac spadła. Taki zestaw danych nie tylko gwarantuje obniżkę stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej, ale otwiera drogę do rozpoczęcia nowego cyklu obniżek. Obecnie wycenia się już niemal 3 obniżki stóp procentowych w tym roku, czyli na każdym posiedzeniu w 2025. Co więcej, do końca cyklu obniżek, rynek wycenia zejście o ok. 150 punktów bazowych, co dawałoby szanse na 3 krotną obniżkę stóp procentowych w przyszłym roku, dodatkowo do tych wycenianych obecnie. Rynek wycenia dosyć mocne cięcia stóp procentowych przez Fed w kolejnych miesiącach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Złoto zyskuje dzisiaj niemal 1% i znacząco przekracza poziom 3600 USD za uncję. Kolejny ważny opór znajduje się w okolicach 3644 USD przy zniesieniu 138.2. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.