Złoto zyskuje 0,5% w czasie zamknięcia rządu USA i słabszego dolara 📈

Kryzys polityczny w USA i napięcia geopolityczne sprzyjają wzrostom cen złota
Kryzys polityczny w USA i napięcia geopolityczne sprzyjają wzrostom cen złota
Złoto zyskuje ponad 0,5% podczas gdy amerykański dolar osłabia się. Oczekiwania na obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej rosną wobec słabnącego rynku pracy i braku danych NFP z USA, co spowodowane jest brakiem pracowników państwowych w BLS. Oczekiwania co do polityki Fed, który może 'nie chcieć ryzykować' spóźnienia się z 'deską ratunku' dla rynku pracy po słabych danych ADP wspierają popyt na bezpieczne przystanie, ciążąc dolarowi. W efekcie złoto kontynuuje dynamiczne wzrosty i zbliża się do 3900 USD za uncję. Wskaźnik RSI na dziennym interwale przekroczył 80 punktów, co koresponduje z kilkoma poprzednimi, lokalnymi szczytami cen kruszcu.
Źródło: xStation5
