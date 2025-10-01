Podsumowanie dnia - Wall Street blisko rekordów mimo shutdownu

Kontrakty terminowe na Wall Street kompletnie odwracają spadki z sesji azjatyckiej. US500 zyskuje na nieco ponad 2 godziny przed końcem sesji ok. 0,4%, natomiast US100 zyskuje 0,5%

Spadki po wczorajszym zamknięciu, trwające przez całą sesję azjatycką można wiązać z niepewnością dotyczącą zamknięcia prac rządu w USA, czyli tzw. shutdownu. Obecnie Partia Republikańska nie jest w stanie dogadać się z Partią Demokratyczną w sprawie nowej ustawy finansującej. Demokraci chcą, aby w ustawie znalazło się więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, natomiast Republikanie chcieliby czystego przedłużenia wydatków do listopada, z poprzedniego roku fiskalnego

Zamknięcie prac rządu powoduje, że wiele agencji federalnych może nie pracować. Oczekuje się, że nawet 750 tys. pracowników służby publicznej zostało skierowanych na tymczasowe urlopy. Niemniej wskazuje się również, że Donald Trump może chcieć wykorzystać shutdown, do zwolnienia części osób z Departamentu Sprawiedliwości czy ogólnie zmniejszenia ilości urzędników

Raport ADP pokazał spadek zatrudnienia o 32 tys. we wrześniu, co było najgorszym odczytem prywatnego raportu o zatrudnieniu od stycznia 2021 roku. Co więcej, zrewidowano do negatywnego poziomu zatrudnienie za sierpień. Najprawdopodobniej dane NFP w piątek mogą nie zostać opublikowane ze względu na brak pracy Departamentu Pracy, który publikuje dane

Rynek wierzy, że po publikacji ADP oraz wobec możliwego dłuższego zamknięcia prac rządu, stopa bezrobocia w USA za październik może wzrosnąć nawet do 4,7%, co byłoby wyraźnym przesłaniem do mocniejszego cięcia stóp procentowych przez Fed

Dolar amerykański tracił dzisiaj szeroko na rynku ze względu na ryzyko związane z shutdownem, choć samo zamknięcie prac rządu nie powoduje żadnych problemów ze spłatą zobowiązań przez amerykański rząd. Niemniej przedłużone zamknięcie może doprowadzić do obniżenia perspektyw wzrostu gospodarczego za IV kwartał. Niemniej EURUSD cofa się z okolic 1,1770 do poziomów poniżej 1,1730 na koniec sesji

Agencja Fitch wskazuje, że w krótkim terminie zamknięcie prac rządu nie ma żadnego wpływu na perspektywę ratingu kredytowego USA, który pozostaje na poziomie AA+ ze stabilną perspektywą

Złoto kontynuuje wzrosty i niemal przekracza 3900 USD za uncję. Złoto notuje w III kwartale wzrost na poziomie ponad 16%, co jest jednym z najlepszych kwartalnych zwrotów w historii. Na koniec sesji większość wzrostów została zredukowana wraz z umocnieniem amerykańskiego dolara

Indeks ISM dla przemysłu z USA rośnie do 49,1 punktów, zgodnie z oczekiwaniami, z poziomu 48,7 punktów. Widzimy ożywienie subindeksu zatrudnienia, choć pozostaje on poniżej 50 punktów i lekkiego spadku subindeksu cenowego, który pozostaje jednak ekstremalnie wysoko powyżej 60 punktów. Subindeks nowych zamówień powraca do poziomów poniżej 50 punktów, po jednorazowym wystrzale za sierpień

Zapasy ropy w USA wzrosły o 1,79 mln brk na dzień. Mocniej od oczekiwań i przede wszystkim odwrotnie od raportu API, który wczoraj niespodziewanie pokazał spadek zapasów o 3,7 mln brk. EIA pomimo znacznego ograniczenia pracy DOE zamierza publikować dane i zbierać informacje do sondaży.

W Niemczech wskaźnik PMI wyniósł 49,5 wobec prognozowanych 48,5, co oznacza, że gospodarka radzi sobie nieznacznie lepiej, niż oczekiwano. W przypadku Francji PMI spadło do 48,2 (oczekiwano 48,1), co stanowi znacznie pogorszenie względem ostatniego odczytu na poziomie 50,4

We wrześniu inflacja CPI w strefie Euro okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków. Utrzymanie inflacji bazowej na poziomie 2,3% wskazuje, że presja cenowa w strefie euro pozostaje pod kontrolą i zgodna z celami Europejskiego Banku Centralnego. W efekcie EBC może uznać ten wynik za dowód na to, że obecna polityka monetarna jest odpowiednio dostosowana i nie ma potrzeby jej szybkiego zaostrzania.

Odczyt PMI w Polsce przyniósł pozytywne zaskoczenie. Odczyt na poziomie 48,0 (oczekiwano 46,4) wskazuje na unormowanie sytuacji i stabilizację aktywności produkcyjnej. Sektor przemysłowy w Polsce, choć nadal znajduję się poniżej progu 50 punktów, radzi sobie jednak lepiej niż przewidywano.

Bitcoin rośnie dzisiaj o blisko o 3% i znajduje się coraz bliżej psychologicznej granicy 120000 USD. Podobnie zachowuje się dzisiaj Ethereum, który zyskuje prawie 4% i przekracza poziom 4300 USD.

Nike publikuje dane finansowe za III kwartał, otwierając niejako kolejny sezon wyników. Choć dane nie zachwycają dynamikami, są lepsze od oczekiwań inwestorów, co może wskazywać na zmianę perspektywy dla spółki. Nike pokazuje przychody na poziomie 11,72 mld USD, 1% lepiej niż rok temu. Zysk wyniósł 727 mln USD, aż 31% niżej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, wraz ze spadkiem marży. Niemniej rynek oczekiwał słabszych wyników wobec problemów z Chinami oraz cłami.