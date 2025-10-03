3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (03.10.2025)

- Zamknięcie rządu USA nie zatrzymało Wall Street – główne indeksy wciąż rosną, a Nasdaq 100 osiąga nowe historyczne szczyty.
- Impulsem dla sektora technologicznego pozostaje sztuczna inteligencja, napędzana współpracą w całym łańcuchu dostaw oraz spekulacjami dotyczącymi możliwego debiutu giełdowego OpenAI.
- Rozpoczyna się sezon wyników finansowych – pierwsze raporty, takie jak PepsiCo notowane na Nasdaq, wyznaczą kierunek dla nadchodzących tygodni.
- Złoto notuje w tym roku silne wzrosty, sięgające blisko 50 procent, wspierane przez napięcia geopolityczne, niepewność co do polityki Fed oraz skutki shutdownu.
- Najważniejszymi wydarzeniami dla rynku złota w przyszłym tygodniu będą publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC w środę oraz dane o nastrojach konsumentów z USA w piątek.
- Zmiany polityczne w Japonii i możliwość podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii – obecnie wyceniana na ponad 50 procent szans jeszcze w październiku – zwiększają zmienność pary USDJPY.
- Dane makroekonomiczne z Japonii, w tym wydatki konsumentów i inflacja producencka, wraz z protokołem FOMC, będą kluczowe dla kierunku rynku walutowego w przyszłym tygodniu.
Zawieszenie prac rządu w USA stało się faktem, choć historia dowodzi, że zjawisko to nie stanowi istotnej przeszkody dla amerykańskiego rynku akcji. Również tym razem główne indeksy z Wall Street kontynuują zwyżki, osiągając nowe historyczne szczyty. Shutdown ogranicza publikację kolejnych danych, co naturalnie zmniejsza przejrzystość oceny sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak braku ważnych wydarzeń: sezon publikacji wyników finansowych powoli się rozpoczyna, a już w przyszłą środę poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia FOMC. W świetle tych czynników, w nadchodzącym tygodniu szczególna uwaga należy się rynkom takim jak US100, GOLD oraz USDJPY.
US100
Zamknięcie prac administracji federalnej nie studzi zapału inwestorów do zakupu amerykańskich spółek. Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) przekroczył już poziom 25 000 punktów, notując najdłuższą nieprzerwaną serię wzrostów od czerwca. Zwyżki na indeksach, szczególnie na tym technologicznym, napędzane są kolejnymi doniesieniami o współpracy pomiędzy czołowymi podmiotami związanymi ze sztuczną inteligencją (AI) a całym łańcuchem dostaw. Warto podkreślić, że OpenAI osiągnęło status największej prywatnej spółki na świecie, z wyceną rzędu 500 miliardów dolarów. Spekulacje dotyczące jej IPO nie ustają, a handel akcjami spółek prywatnych zaczyna odbywać się z wykorzystaniem technologii blockchain. Jednocześnie powoli startuje sezon wyników; choć trudno nazwać PepsiCo spółką technologiczną, jest ona notowana na parkiecie Nasdaq.
GOLD
Zamknięcie prac rządu, niepewność co do przyszłej polityki stóp procentowych oraz zawirowania geopolityczne to kluczowe czynniki prowadzące do dynamicznych wzrostów na rynku złota. Cena kruszcu zyskała w tym roku już niemal 50%, a wiele instytucji rynkowych sugeruje, że osiągnięcie poziomu 4000 USD za uncję jest jedynie kwestią czasu. Z perspektywy rynku złota, głównym wydarzeniem przyszłego tygodnia będzie publikacja Minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. W następny piątek uwaga inwestorów skupi się także na danych dotyczących sentymentu konsumentów publikowanych przez Uniwersytet Michigan.
USDJPY
Zmiany polityczne w kraju rzadko bywają pozytywnie odbierane przez rynek walutowy. Nowy szef Partii LDP w Japonii stanie przed ogromnym wyzwaniem odnowy wizerunku podupadającej partii. Wydźwięk wyborów partyjnych z minionego weekendu jest już widoczny na rynkach finansowych. W Japonii pojawiło się ostatnio wiele sygnałów wskazujących, że Bank Japonii (BoJ) przygotowuje się do podwyżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo takiego ruchu pod koniec października jest obecnie wyceniane na ponad 50%. W kolejnym tygodniu warto zwrócić uwagę na takie publikacje jak wydatki konsumentów (wtorek) oraz inflacja producencka (piątek). W przyszłą środę natomiast opublikowane zostaną Minutes FOMC, które dostarczą wskazówek, czy członkowie amerykańskiego banku centralnego są gotowi na kolejne obniżki stóp w USA pod koniec miesiąca.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.