3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (03.10.2025)

Zawieszenie prac rządu w USA stało się faktem, choć historia dowodzi, że zjawisko to nie stanowi istotnej przeszkody dla amerykańskiego rynku akcji. Również tym razem główne indeksy z Wall Street kontynuują zwyżki, osiągając nowe historyczne szczyty. Shutdown ogranicza publikację kolejnych danych, co naturalnie zmniejsza przejrzystość oceny sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak braku ważnych wydarzeń: sezon publikacji wyników finansowych powoli się rozpoczyna, a już w przyszłą środę poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia FOMC . W świetle tych czynników, w nadchodzącym tygodniu szczególna uwaga należy się rynkom takim jak US100 , GOLD oraz USDJPY .

US100

Zamknięcie prac administracji federalnej nie studzi zapału inwestorów do zakupu amerykańskich spółek. Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) przekroczył już poziom 25 000 punktów, notując najdłuższą nieprzerwaną serię wzrostów od czerwca. Zwyżki na indeksach, szczególnie na tym technologicznym, napędzane są kolejnymi doniesieniami o współpracy pomiędzy czołowymi podmiotami związanymi ze sztuczną inteligencją (AI) a całym łańcuchem dostaw. Warto podkreślić, że OpenAI osiągnęło status największej prywatnej spółki na świecie, z wyceną rzędu 500 miliardów dolarów. Spekulacje dotyczące jej IPO nie ustają, a handel akcjami spółek prywatnych zaczyna odbywać się z wykorzystaniem technologii blockchain. Jednocześnie powoli startuje sezon wyników; choć trudno nazwać PepsiCo spółką technologiczną, jest ona notowana na parkiecie Nasdaq.

GOLD

Zamknięcie prac rządu, niepewność co do przyszłej polityki stóp procentowych oraz zawirowania geopolityczne to kluczowe czynniki prowadzące do dynamicznych wzrostów na rynku złota. Cena kruszcu zyskała w tym roku już niemal 50%, a wiele instytucji rynkowych sugeruje, że osiągnięcie poziomu 4000 USD za uncję jest jedynie kwestią czasu. Z perspektywy rynku złota, głównym wydarzeniem przyszłego tygodnia będzie publikacja Minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. W następny piątek uwaga inwestorów skupi się także na danych dotyczących sentymentu konsumentów publikowanych przez Uniwersytet Michigan.

USDJPY

Zmiany polityczne w kraju rzadko bywają pozytywnie odbierane przez rynek walutowy. Nowy szef Partii LDP w Japonii stanie przed ogromnym wyzwaniem odnowy wizerunku podupadającej partii. Wydźwięk wyborów partyjnych z minionego weekendu jest już widoczny na rynkach finansowych. W Japonii pojawiło się ostatnio wiele sygnałów wskazujących, że Bank Japonii (BoJ) przygotowuje się do podwyżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo takiego ruchu pod koniec października jest obecnie wyceniane na ponad 50%. W kolejnym tygodniu warto zwrócić uwagę na takie publikacje jak wydatki konsumentów (wtorek) oraz inflacja producencka (piątek). W przyszłą środę natomiast opublikowane zostaną Minutes FOMC, które dostarczą wskazówek, czy członkowie amerykańskiego banku centralnego są gotowi na kolejne obniżki stóp w USA pod koniec miesiąca.