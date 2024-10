Złoto zyskuje 1.5%🪙

馃搱Metal szlachetny wybija si臋 na nowe historyczne szczyty

Ceny z艂ota wspi臋艂y si臋 dzisiaj na nowe historyczne szczyty, przed艂u偶aj膮c tym samym wielomiesi臋czny trend wzrostowy. Spadek inflacji PPI w USA i wzrost liczby wniosk贸w o zasi艂ek dla bezrobotnych, potwierdzi艂 oczekiwania, 偶e Rezerwa Federalna obni偶y stopy procentowe w przysz艂ym tygodniu. Ni偶sze stopy procentowe w g艂贸wnej gospodarce 艣wiata doprowadz膮 do zmniejszenia atrakcyjno艣ci rynku d艂u偶nego, tym samym uatrakcyjniaj膮c rynek metali szlachetnych. Silne zakupy bank贸w centralnych i du偶y popyt na rynku pozagie艂dowym r贸wnie偶 przyczyni艂y si臋 do wzrostu cen metali szlachetnych w ostatnim czasie.

Z艂oto wybi艂o dzisiaj szczyty lokalnej strefy konsolidacji,i tym samym znajduje si臋 obecnie na nowych historycznych maksimach. W chwili obecnej to w艂a艣nie od utrzymania si臋 powy偶ej bariery 2530 dolar贸w za uncj臋 mo偶e zale偶e膰, czy z艂oto zdo艂a utrzyma膰 d艂ugoterminowy trend wzrostowy. 殴r贸d艂o: xStation聽

Warto zauwa偶y膰, 偶e EBC 艣ci膮艂 dzisiaj stopy procentowe, ale jednocze艣nie nie zakomunikowa艂 przysz艂ych zmian, co doprowadzi艂o do umocnienia euro wzgl臋dem dolara. S艂abszy dolar wspiera dalsze wzrosty cen z艂ota. Nale偶y r贸wnie偶 zauwa偶y膰, 偶e historycznie z艂oto zyskiwa艂o 艣rednio po pierwszej obni偶ce st贸p procentowych w cyklu. W pierwszych 20 dniach po obni偶ce wzrosty przekracza艂y nierzadko 10%, natomiast ewentualne straty nie przekracza艂y 5%. W perspektywie 2 rocznej po pierwszej obni偶ce z艂oto zyskiwa艂o od 1984 roku 艣rednio 20%. Maksymalne wzrosty nie przekracza艂y jednak 30% na koniec tego okresu, natomiast maksymalna strata wynosi艂a mniej ni偶 2%. Patrz膮c na ekstremalne zmiany, wzrosty przekracza艂y 40%, natomiast straty przekracza艂y 15% (by艂o to po obni偶ce w 1984).聽

殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Warto r贸wnie偶 zauwa偶y膰, 偶e inwestorzy spekulacyjni zwi臋kszaj膮 pozycje netto na z艂ocie, kt贸re s膮 najwy偶sze od 2020 roku.聽

殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB