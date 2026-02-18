czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
18:52 · 18 lutego 2026

Złoto zyskuje 2,5% i zbliża się do 5000 USD za uncję 📈

Złoto (GOLD) notuje dziś pokaźne wzrosty, które przyspieszają mimo korzystnych dla dolara danych z amerykańskiej gospodarki, gdzie zarówno zamówienia, jak i produkcja przemysłowa i dane z rynku nieruchomości okazały się mocniejsze, niż oczekiwano. Wzrosty wydają się utrzymywać przez ryzyka geopolityczne oraz oczekiwanie na publikację protokołu z posiedzenia Fed (minutes) za styczeń.

  • Wciąż widać nerwowość związaną z napięciami geopolitycznymi na linii USA-Iran, ale jednocześnie przez większość lutego rynek poruszał się w wąskim przedziale bez jednoznacznego trendu.

  • Pierwsza runda rozmów pokojowych w Genewie (z udziałem mediacji USA) zakończyła się po ok. dwóch godzinach; prezydent Zełenski określił rozmowy jako „trudne” i oskarżył Rosję o grę na czas.

  • Iran poinformował o uzgodnieniu zestawu „zasad przewodnich” do rozmów nuklearnych z USA, z zastrzeżeniem, że finalne porozumienie nie jest blisko.

  • Rynek czeka na minutes z posiedzenia Fed z 16–17 stycznia (publikacja o 20:00); w tle słabną ryzyka po stronie rynku pracy i obserwujemy spowolnienie trendu dezinflacji.

  • Mimo to protokół Rezerwy Federalnej może nie wnieść wiele nowego, bo narracja rynkowa od ostatniego posiedzenia wyraźnie się zmieniła.

  • Kolejny punkt dla rynku: w piątek publikacja PCE (preferowana przez Fed miara inflacji) - ważna dla oczekiwań dotyczących kosztu pieniądza.

łoto jako „bezpieczna przystań” osiągnęło rekord 5 594,82 USD (29 stycznia); metal nieoprocentowany zwykle korzysta na środowisku niższych stóp procentowych. Rynek zakłada obecnie dwie obniżki stóp w tym roku, a pierwszą w czerwcu (wg narzędzia FedWatch CME).

 

Źródło: xStation5

20 lutego 2026, 19:52

