Złoto zyskuje ponad 1,3%

- Ceny złota zbliżają się do 4050 USD za uncję
- Fed prawdopodobnie obniży stopy w październiku
- Kalshi wycenia ok. 22 dni zamknięcia rządu USA
Złoto przekroczyło 4000 USD za uncję i kontynuuje hossę w kierunku 4050 USD. Wskaźnik RSI na dziennym interwale zbliża się do okolic 90, sygnalizując wykupienie, a dystans między ceną a 50-sesyjną średnią kroczącą EMA50 (pomarańczowa linia) powiększa się. Średnia przebiega obecnie przy 3650 USD ok. 10% poniżej dzisiejszych, lokalnych szczytów. Patrząc na wolumen, widzimy od 4 dni przeważający wolumen zakupowy. Rynek prognostyczny Kalshi szacuje, że zamknięcie rządu potrwa około 22 dni, co oznaczałoby, że rząd w USA zostanie otwarty dopiero ok. 22 października. To sprawia, że Fed nie otrzyma w tym czasie najnowszych danych makro m.in. danych NFP czy inflacji CPI za wrzesień. Spowolnienie rynku pracy, na które wskazują praktycznie wszystkie wskaźniki, także te spoza BLS sprawia, że Fed niemal na pewno podejmie jutro decyzję o obniżce stóp procentowych.
Źródło: xStation5
