Zmiana w zespole Apple odpowiedzialnym za rozwój Siri

Zgodnie z doniesieniami Bloomberga Apple zdecydowało o zmianach wśród dyrektorów odpowiedzialnych za rozwój Siri. Mike Rockwell, dotąd pracujący przy Vision Pro, ma stanąć na czele zespołu odpowiedzialnego za rozwój asystenta Apple. Zespół Vision Pro będzie od teraz w rękach Paul Maede’a, który wcześniej zajmował się zespołem odpowiedzialnym za część sprzętową Vision Pro.

Stagnacja Apple na linii rozwoju sztucznej inteligencji jest coraz mocniej widoczna, a takie zmiany mogą przynieść nieco potrzebnej spółce świeżości. Warto pamiętać, że Apple z reguły nie jest prekursorem technologii, a raczej stara się przetestowane w boju rozwiązania dopracować do perfekcji i tym przyciągnąć do siebie klientów. W przypadku sztucznej inteligencji temat ten już jednak mocno ciąży na spółce, gdyż reszta spółek technologicznych bardzo mocno rozwija ten segment, wciąż bombardując rynek nowymi rozwiązaniami i nowinkami z tego świata. Apple za to wydaje się pozostawać lekko z tyłu, stąd coraz więcej inwestorów zaczyna zadawać sobie pytanie, czy spółka i tym razem da radę dopasować się do zmieniających się trendów.

Od czerwca notowania Apple pozostają w stagnacji, a po dynamicznych wzrostach z końcówki grudnia spółka powróciła do strefy konsolidacja, ściągana negatywnym sentymentem do Big Techów. Źródło: xStation